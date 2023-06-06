Путин поручил обсудить использование российских машин в каршеринге и такси

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке требований к локализации производства автомобилей для использования в такси и каршеринге. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга»,— сказано в сообщении.

Правительство должно учесть возможный объем производства автомобилей в России, а также в случае необходимости внести поправки в законодательство.

Ответственным за поручение назначен премьер России Михаил Мишустин. Доклад о ходе его выполнения нужно представить до 1 августа 2023 года. Поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета России, которое прошло 4 апреля 2023 года.

Подробнее о встрече — в репортаже «Повторение — мать черчения».

Олеся Павленко