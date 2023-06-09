АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Aura

Глава АвтоВАЗ Максим Соколов на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи поделился ближайшими планами компании. Выпуск автомобиля Lada Aura в 2024 году, по его словам, возможен при достаточной господдержке. Стоимость нового авто «будет существенно выше 2 млн руб.». Производство автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS) планируется возобновить летом 2023 года.

«При реализации всех мер господдержки он может достаточно быстро: уже в следующем году, быть поставлен на конвейерное производство»,— сказал глава компании (цитата по ТАСС). Цену автомобиля можно будет установить исходя из объемов производства и платежеспособного спроса. «Это будет выше 2 млн руб., даже существенно выше 2 млн руб. Это машина премиального класса»,— уточнил глава компании.

Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Она отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров, а ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

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Господин Соколов рассказал о ситуации с производством моделей с ABS. «На Vesta в базовом варианте они уже установлены практически с момента запуска конвейера. Что касается Granta — мы планируем возобновить эту функцию уже летом этого года»,— сказал он.

Глава АвтоВАЗ также поделился своим прогнозом о ситуации на российском авторынке. По его мнению, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) достигнут 875 тыс. в текущем году.

На фоне проблем с поставками комплектующих в мае 2022 правительство упростило требования к сертификации автомобилей и разрешило не устанавливать ABS и ESP, а также выпускать машины экологических классов от «Евро 0» до «Евро 5». В сентябре 2023 года Максим Соколов сообщал о планах вернуть в оснащение выпускающихся моделей с ABS и системой стабилизации (ESP), а также разработать собственную автоматическую коробку передач и полный привод.

Подробнее о ситуации на российском авторынке этим летом читайте — в материале «Ъ» «Авторынок не уходит в отпуск».

Полина Мотызлевская