Оптовые цены на бензин АИ-95 достигли рекордных 64,5 тыс. руб. за тонну

Впервые в истории оптовые цены на бензин АИ-95 в европейской части России достигли 64,5 тыс. руб. за тонну, что на 1,41% больше, чем было на открытии торгов, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Оптовые цены на бензин АИ-92 составили 55,98 тыс. руб. за тонну (+1,35%), что является крупнейшим показателем с августа 2021 года.

Стоимость топлива продолжает расти с апреля из-за нехватки предложения, а также планов правительства по сокращению демпфера. Кроме того, нефтекомпании еще не успели полностью восстановить производство после ремонтной кампании.

Стремительный рост оптовых цен уже приводит к убыткам операторов АЗС, которые стали постепенно увеличивать цены на заправках, но существенно более низкими темпами. По данным «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 и АИ-95 на АЗС составляет минус 0,1 руб. и минус 1,1 руб. за литр топлива. Средняя стоимость бензина за прошедшую неделю выросла на 0,3%, согласно данным Росстата.

Подробнее о ситуации на топливном рынке — в материале «Бензин дальней перегонки».

Эрдни Кагалтынов