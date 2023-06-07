Замглавы Минпромторга заявил, что поставки отечественных ABS начнутся с 1 июля

Производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) в России начнется в Костроме, первые серийные поставки российским автопроизводителям стартуют 1 июля, сообщил агентству «РИА Новости» замглавы Минпромторга Василий Шпак.

ABS предотвращает блокировку машины при торможении. Эта система нужна для сохранения управляемости и устойчивости.

Господин Шпак добавил, что в РФ удалось импортозаместить, в частности, электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики. Замглавы Минпромторга также заявил, что в министерстве планируют и дальше увеличивать долю отечественных компонентов в автопроме.

16 мая 2022 года правительство России упростило техрегламент для выпуска автомобилей. В частности, было разрешено выпускать в России автомобили автомобили без ABS. Это было связано с дефицитом оборудования на российском рынке.

1 июня текущего года правительство приняло решение постепенно возвращать технический регламент в автопроме до 1 февраля 2024 года. Действующие смягчения будут отменять постепенно. В частности, с декабря этого года установка ABS вернется в обязательные требования к выпуску автомобилей.

Эрдни Кагалтынов