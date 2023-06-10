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Коммерсантъ FM
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Новую Lada Granta планируют презентовать летом 2024 года

АвтоВАЗ намерен представить новую Lada Granta через год — летом 2024-го, сообщил президент компании Максим Соколов. Он не исключил, что презентация состоится «чуть раньше» этого срока. По словам главы компании, речь идет о «новом семействе автомобилей» со своим названием.

«Исходя из обычной практики — такая маркетинговая кампания, как правило, начнется в середине лета следующего года. Первая презентация»,— сказал господин Соколов «РИА Новости». Он не раскрыл, как будет называться «новое семейство автомобилей».

Максим Соколов сообщил, что проект движется в соответствии с утвержденным в августе 2022 года графиком. Он сам недавно был в Тольятти и осмотрел цеха, которые специализируются под выпуск Granta 2. Глава компании оценил готовность сварочного цеха примерно на 90% — уже установлено оборудование.

АвтоВАЗ ранее сообщал о планах начать производства новой Granta в конце 2024 года. Господин Соколов в интервью «Ъ» сообщал, что продажи нового автомобиля должны начаться с января 2025 года.

О планах АвтоВАЗа — в интервью Максима Соколова «Ъ» «"Нива" точно доедет до своего полувекового юбилея».

Леонид Уварчев

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