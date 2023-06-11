АвтоВАЗ начал проверку трех московских дилеров из-за завышения цен на Lada Vesta NG

АвтоВАЗ проводит проверку в отношении трех дилерских центров в Москве после сообщений о повышении цен на автомобили Lada Vesta NG. Автопроизводитель также приостановил отгрузку новых Lada Vesta в эти центры со вчерашнего дня, 10 июня.

«После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения, начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве — "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком". С 10 июня компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta»,— сообщили в АвтоВАЗе (цитата по «РИА Новости»).

В АвтоВАЗе добавили, что если проверка подтвердит нарушение дилерских соглашений, то к дилерским центрам применят штрафные санкции. В том числе центрам грозят сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения.

В мае АвтоВАЗ ввел предельные цены на машины Lada в российских дилерских центрах. Базовая рекомендованная стоимость Lada Vesta NG была установлена на уровне 1,24 млн руб. При этом Autonews писал, что в некоторых дилерских центрах Москвы эти автомобили продаются по цене от 1,7 млн руб. до 2,1 млн руб.

Олеся Павленко