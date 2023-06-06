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Коммерсантъ FM
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Продажи новых легковых машин и LCV в России в мае выросли на 112,1% год к году

В мае продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России выросли на 112,1% год к году, до 51,5 тыс. штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (pdf). За первые пять месяцев 2023 года в стране было продано 228,5 тыс. автомобилей. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Первое место по популярности занял АвтоВАЗ, продажи которого в прошлом месяце выросли в четыре раза, до почти 24 тыс. В январе—мае было продано 115,8 тыс. автомобилей Lada (рост на 72% год к году). На втором месте — китайская Haval, чьи продажи выросли в 8,5 раза, до 7,6 тыс. автомобилей, за пять месяцев — в 3,1 раза, до 31,6 тыс. Замыкает тройку лидеров китайская Geely, нарастившая продажи в 7,8 раза, до 7 тыс., за пять месяцев — в 3,8 раза, до 25,9 тыс. машин.

«Автостат» сообщал, что по сравнению с апрелем рынок легковых машин в мае сократился примерно на 4,6%. Такое падение было обусловлено длинными выходными, за счет которых прошедший месяц традиционно был периодом более низких продаж. Более 30% продаж в мае пришлось на отечественную Lada, также популярна модель АвтоВАЗа Granta, а остальные места в топ-3 занимают машины марок из Китая.

Подробности — в материале «Ъ» «Продажи легковых машин нагоняют спрос».

Лаура Кеффер

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