Автокредиты дождались спроса

Рынок автокредитования бьет рекорды докризисного 2021 года, но только по сумме выдач. Количество выданных автокредитов восстанавливается значительно медленнее. С одной стороны, рынок поддерживают отложенный спрос и определенная стабилизация ставок по кредитам. С другой — предложение автомобилей по-прежнему ограничено, а растущие цены часто становятся значимым препятствием для покупки даже с привлечением кредитных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам мая опрошенные “Ъ” банки отмечают рекордные объемы выдачи автокредитов. Так, ВТБ по итогам прошедшего месяца выдал 11,8 тыс. автокредитов на 14,5 млрд руб. Всего за пять месяцев банк выдал 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд руб., что на 22% выше даже показателей рекордного 2021 года. В мае рост продаж в рублях находился в пределах 3–5%, отметили в «Росбанк Авто». В Экспобанке выдачи выросли на 6% к апрелю и достигли рекордных значений в 2023 году. В «Открытие Авто» в апреле и мае выдачи «стали рекордными по сравнению с аналогичным месяцами не только кризисного 2022 года, но и 2021 года».

Подтверждают динамику и данные экспресс-мониторинга Frank RG. В частности, в прошедшем месяце было выдано 81 тыс. автокредитов почти на 118 млрд руб. Это на 5% и 8%, соответственно, больше, чем в апреле, когда рынок достиг рекордных показателей с 2013 года (см. “Ъ” от 11 мая). В годовом сравнении результаты мая 2023 года оказались выше в 2,5 и 3 раза, соответственно.

«Отчасти текущая динамика сегмента связана с реализацией отложенного спроса 2022 года, когда на рынке наблюдались резкие изменения и клиенты отложили покупку транспортных средств»,— признает начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников. В марте—июне 2022 года объемы выдачи автокредитов обвалились в 2–3 раза по сравнению с предшествующим годом и, несмотря на последующее восстановление, в конце года отставали от прежних показателей на треть.

«В последние два весенних месяца рост рынка стимулировали расширение модельного ряда, стабилизация ставок, а также программы субсидирования кредитных ставок ряда китайских автопроизводителей»,— отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. В частности, согласно данным ЦБ, ставки по автокредитам срочностью свыше одного года с начала 2023 года держатся чуть выше 14% годовых, что на 6–9 процентных пунктов (п. п.) ниже показателей апреля—мая прошлого года.

Однако сдерживающим фактором для рынка остается рост цен на автомобили. В частности, новые машины за прошедший месяц подорожали на 7%, отмечают в «Открытие Авто», и повышение продолжится до конца года на фоне сохраняющегося дефицита автомобилей, роста валютных курсов и логистических издержек.

Сохранится рост цен и на подержанные машины, которые, по оценке управляющего директора Экспобанка Дмитрия Маслова, в мае и так увеличились на 4%. Стоимость автомобилей, уверен он, продолжит расти «вплоть до насыщения рынка, чего не стоит ждать раньше четвертого квартала». Тем более что срок владения автомобилем растет, вследствие чего сокращается наиболее ходовая категория автомобилей возрастом до семи лет, добавляет директор автомобильной практики «ТеДо» («Технологии доверия», бывшая PwC) Виктория Синичкина.

«Впереди рынок ждут новые поставки от китайских автопроизводителей и рост ассортимента предлагаемых моделей»,— уточняет начальник управления продуктовой политики в «Росбанк Авто» Алексей Бессонов. Однако, признает и он, «о стабилизации цен говорить рано».

В результате участники рынка ожидают, что рост рынка автокредитования продолжится, причем преимущественно за счет увеличения среднего размера кредита. Можно ожидать, заключает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень что во втором полугодии на общую динамику портфеля в большей мере будет влиять рост чека, чем увеличение числа выдач.

Полина Трифонова