Путин заверил, что Россия не собирается производить все самостоятельно

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет отгораживаться от мировой экономики и все производить самостоятельно. По его словам, необходимо обеспечить «самодостаточность» по критическим направлениям экономики.

«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться, от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все всегда любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах. Мы будем оставаться значимой частью мировой экономики в целом»,— заявил президент на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.

«Но по критически важным, конечно, лучше бы нам быть независимыми. Самодостаточность — основа суверенитета»,— отметил президент.

По оценке Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, российские производства испытывают острый дефицит в отечественном оборудовании, сопоставимом с импортным по качеству. Так, потенциал выпуска импортозамещающей продукции есть у 65% российских предприятий (25% — высокий, 27% — средний, 13% — низкий). Эксперты опросили более 1 тыс. предприятий в 30 субъектах.

Лидерами по потенциалу импортозамещения стали производители лекарств (у 50% он высокий), машин и оборудования (40%), электрооборудования (35%), пластмасс (34%), автомобилей (33%), текстиля (32%), компьютеров, электронных и оптических изделий (30%). Хуже показатели у предприятий в области добычи полезных ископаемых (8%) и ремонта оборудования (9%).

Подробнее — в материале «Ъ» «На всякий пожарный импорт».

Анастасия Ларина