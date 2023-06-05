РБК узнал о намерении S8 Capital купить шинный завод Bridgestone в Ульяновске

Группа S8 Capital Армена Саркисяна планирует купить завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, переговоры ведутся с февраля, закрыть сделку планируется до конца года.

В S8 Capital также отказались от комментариев. В Bridgestone также не стали комментировать информацию о предполагаемой сделке. «Компания по-прежнему твердо намерена уйти (из России.— "Ъ"). Мы добиваемся прогресса и, как ожидается, завершим работу (по продаже активов.— "Ъ") в надлежащее время»,— сказала директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bridgestone в Европе Лизбет Денис.

Bridgestone решила продать российский бизнес в октябре 2022 года. Ее завод в Ульяновске находится в индустриальном парке «Заволжье», его территория — 80,6 га. Мощности предприятия — 2,4 млн автопокрышек. По итогам 2022 года его выручка по РСБУ упала на 44%, до 12,3 млрд руб., чистый убыток составил 11,7 млрд руб.

О решении компании уйти из РФ — в материале «Ъ» «Bridgestone пошла проторенной колеей».

Лаура Кеффер