Авторынок не уходит в отпуск

В этом году на рынке легковых автомобилей не будет традиционного летнего затишья: дилеры и эксперты прогнозируют продажи на уровне весенних месяцев (около 80 тыс. машин). Трафик в салонах стимулирует увеличившееся предложение: на рынок вышла Lada Vesta NG, новые модели китайских марок, растут поставки по параллельному импорту. Кроме того, клиенты могут ускорить решение о покупке, опасаясь изменения курса доллара. Неудовлетворенный спрос в среднем ценовом сегменте увеличивает интерес клиентов и к подержанным машинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Changan Фото: Changan

Рынок легковых автомобилей в ближайшие месяцы зафиксируется на уровне около 80 тыс. машин, следует из опроса дилеров и аналитиков, проведенного “Ъ”. По итогам мая, который за счет праздничных дней традиционно считается более низким периодом, в РФ было продано 72,2 тыс. машин, в апреле — 75,6 тыс., подсчитывал «Автостат» (см. «Ъ-Онлайн» от 5 июня).

Сейчас предложение на рынке становится разнообразнее — выходят новинки брендов из Китая, и они отличаются между собой размерами и ценовой политикой. Также в салоны начинает поступать Lada Vesta, которая закроет нишу в массовом сегменте и добавит объемы, говорит Сергей Удалов из «Автостата». В итоге сегмент будет подрастать, и летнего провала спроса не ожидается, считает он.

Общая экспозиция автомобилей в предложениях для клиента уже в мае была более чем на 50% выше по сравнению с апрелем, говорит гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, и это без учета тех складов, которые не были показаны на классифайдах и на сайтах продавцов. «Чем больше выбора автомобилей представлено, тем больше трафик и продажи в штуках, все закономерно и логично»,— отмечает он. В июне дилер ожидает стабильного спроса на уровне мая, но «на фоне более низкого сезона это будет позитивный уровень».

Количество предложений в начале лета выросло за счет расширения ассортимента: Lada Vesta NG, Omoda S5, Changan Alsvin, Changan Eado Plus и другие новинки уже поставляются дилерам, говорит руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников. По его словам, в июне можно ожидать продажи на уровне майских, так как «в сезон отпусков всегда наблюдается повышенный спрос на личный транспорт».

В начале июня спрос на новые автомобили и трафик в салонах стабильны, подтверждает директор розничных продаж «Авилона» Ренат Тюктеев. Интерес клиентов, по его оценке, подогревают ожидаемый рост цен, расширение предложения и модельного ряда множества представленных на рынке брендов. Он добавляет, что автомобили, поставляемые на наш рынок по параллельному импорту, занимают все большую долю в продажах. «Например, премиум-сегмент на фоне отсутствия поставок автомобилей европейских производителей продолжает переключаться на электромобили из Китая, которые по техническим характеристикам ничем не уступают,— заключает господин Тюктеев.— Мы ожидаем, что сектор получит заметный рост в 2023 году».

Сергей Удалов, впрочем, отмечает, что даже премиальный сегмент все еще не восстановился до докризисных уровней (9–10%), поскольку цены на предложения по параллельному импорту высоки. В целом доля ввезенных в обход импортеров машин на рынке продолжает расти и сейчас достигает 12–14% всего рынка. Но пока даже расширенное предложение с учетом появления новинок и параллельного импорта не удовлетворяет полностью потребительский спрос, и поэтому растут продажи на вторичном рынке, отмечает Денис Решетников.

Директор по продажам автомобилей с пробегом «Рольфа» Ирина Цыганкова добавляет, что в сегменте автомобилей с пробегом продажи мая были практически на уровне апреля, хотя традиционно в мае наблюдается снижение, так как «люди заняты дачами и отдыхом». «В июне мы ждем роста рынка, так как все уже закончили школьные дела, майские дачные посадки и вспомнили про автомобили. Люди выбирают замену под отпуск, чтобы отправиться в путешествие уже на другом автомобиле. И обычно июнь показывает рост на 15% к маю, и этот год не станет исключением. А учитывая рост курса, спрос может в моменте вырасти»,— заключает госпожа Цыганкова.

Стоимость автомобилей в дальнейшем будет напрямую коррелировать с курсом валюты и его изменением к моменту покупки, отмечает Андрей Ольховский. При стабильном экономическом климате без существенных изменений в условиях проведения платежей и логистических схемах объем продаж новых автомобилей может приблизиться к 1 млн автомобилей по итогам года, заключает он. Прогноз «Автостата» предполагает, что по итогам года будет реализовано 780 тыс. легковых автомобилей в базовом сценарии и до 1 млн автомобилей — в оптимистичном.

Ольга Никитина