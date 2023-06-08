Минприроды обновило автопарк электромобилями, которые выпускают в Липецкой области

Автопарк Министерства природных ресурсов и экологии России обновлен электромобилями Evolute i-PRO, которые выпускаются в Липецкой области, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства.

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В министерстве отметили, что служебный автопарк ведомства был изношен на 98%. Минприроды РФ в рамках обновления автопарка решило отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и закупить электромобили Evolute i-PRO для сотрудников центрального аппарата

«Мы как экологическое министерство поддерживаем развитие отечественного электротранспорта и хотим стать примером для других государственных учреждений»,— рассказал глава Минприроды России Александр Козлов.

Электроавтомобили российской сборки Evolute i-PRO выпускаются на Липецком моторном заводе. Цикл липецкого предприятия включает сварку, окраску и сборку. В Evolute I-Pro установлена тяговая батарея емкостью 53 кВт и запасом хода в 420 км. Мощность электродвигателя — 150 лошадиных сил.

Александр Кислов