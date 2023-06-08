ФГУП НАМИ продаст бывший завод Toyota в России «Алмаз-Антею»

Минпромторг разработал проект постановления правительства о продаже 100-процентной доли подведомственного ФГУП НАМИ в ООО «Шушары-Авто», которому переданы бывшие активы российского автозавода японской Toyota. Проект разработан по поручению главы министерства Дениса Мантурова. Общественное обсуждение проекта должно завершиться 21 июня.

В пресс-службе Минпромторга уточнили «Интерфаксу», что долю продадут концерну «Алмаз-Антей», который планирует наладить на площадке автозавода в Санкт-Петербурге выпуск грузовиков, а также электрокроссовера E-Neva к 2026 году.

«Принятие положений проекта постановления обеспечит ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей ООО "Шушары-Авто", что, как следствие, обеспечит вклад в достижение целевых показателей Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

О том, что входящее в концерн «Алмаз-Антей» АО «Обуховский завод» планирует приобрести в собственность бывшие активы Toyota в России, «Ъ-СПб» писал в мае. «В январе была создана "Шушары-Авто", это дочерняя компания НАМИ. И мы сейчас управляющая компания. Мы планируем выкупить 100%. В ближайший месяц ждем постановления правительства»,— сообщил тогда «Ъ-СПб» заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «Обуховский завод» Дмитрий Гречухин. По оценке экспертов, стоимость актива составляет не менее €150 млн.

Гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников рассказал, что с передачей прав собственности связана организация финансирования проектов по выпуску автомобилей на бывшей площадке японского автоконцерна. По его словам, объем затрат на организацию производства оценивается в 35–37 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Кто не с НАМИ, тот с Обуховским заводом».

Милена Костерева