Автокредиты набрали обороты

По итогам 2023 года портфель автокредитования может вырасти на 14–16%, до 1,4 трлн руб., полагают в рейтинговом агентстве НКР. Это выше показателей 2021 года. Однако, подчеркивают эксперты, важно учитывать, что портфель будет расти преимущественно за счет увеличения среднего чека и удлинения сроков кредитования. В количественном выражении рынку еще далеко до восстановления: дефицит автомобилей, в том числе подержанных, сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием НКР по российскому рынку автокредитования. В агентстве считают, что по итогам 2023 года портфель ссуд на приобретение автомобиля может вырасти на 14–16% и достичь 1,4 трлн руб. Звучавшие ранее прогнозы восстановления рынка были скромнее. Так, еще недавно эксперты полагали, что автокредитование сможет достичь уровня 2021 года — 935,3 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб. (см. “Ъ” от 11 мая).

Изменение прогноза объясняется ростом цен и реализацией отложенного спроса по мере привыкания потребителей к повышенному уровню неопределенности, поясняют авторы исследования. «Сдержанное позитивное влияние оказало и частичное возобновление госпрограммы льготного автокредитования — поддержка продаж новых автомобилей стоимостью до 2 млн руб.»,— говорят они.

Но бюджет господдержки может исчерпаться уже в первом полугодии, предупреждает старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании ДРТ Александр Васильев.

При этом факторы, тормозящие восстановление автокредитования, сохраняются. «Количество выданных кредитов будет относительно стабильным, расти рынок продолжит главным образом за счет дальнейшего повышения среднего чека на авто во всех сегментах,— отмечают в НКР.— Кроме того, в связи с ростом цен и дефицитом новых автомобилей потребители увеличивают и срок владения техникой». Из-за этого дальнейший рост количества сделок на рынке автомобилей с пробегом маловероятен, что также будет сдерживать динамику автокредитования.

«Параллельный импорт частично замещает поставки автомобилей ушедших с рынка марок, однако доля таких новых автомобилей невелика, она составляет лишь около 10%»,— отмечают в агентстве. Рынок еще далек от насыщения, половину существующего спроса пока невозможно удовлетворить, согласна директор автомобильной практики «Технологий доверия» (бывшая PwC) Виктория Синичкина.

По данным «Автостата», в январе—апреле 2023 года в РФ продано почти 247 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 15% меньше, чем за тот же период 2022 года, и вдвое меньше, чем в январе—апреле 2021 года. Продажи подержанных машин за четыре месяца составили почти 1,75 млн автомобилей, увеличившись на 17,3%.

«Дефицит предложения новых автомобилей сохраняется: за тот объем китайских автомобилей, что поступает на рынок, существует сильная конкуренция как между дилерами, так и между автокредитными банками,— отмечает проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.— В такой ситуации автобренды могут диктовать свои условия и максимизировать доход».

Снижение продаж дорогих машин влияет на средний чек, но это компенсируется подорожанием в среднем и низком ценовых сегментах, добавляет управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов. «В основном рост рынка обеспечен значительным спросом на автомобили с пробегом, увеличением среднего чека и положительной динамикой рынка новых авто (в апреле произошел формальный резкий рост, связанный с крайне низкой базой апреля 2022 года, сразу после начала военных действий на Украине и первых раундов санкций.— “Ъ”)»,— говорит начальник управления продуктовой политики Росбанка Алексей Бессонов.

По оценкам главы управления автокредитования ВТБ Алексея Бочарникова, портфель автокредитов по итогам года может приблизиться к 1,8 трлн руб., а продажи — вырасти до 1,1–1,2 трлн руб. Однако, подчеркивает Дмитрий Маслов, «при изменении геополитической обстановки прогнозы могут потерять актуальность».

Полина Трифонова