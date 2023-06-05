Продажи легковых машин нагоняют спрос

Рынок легковых автомобилей в мае показал рост в 2,6 раза, однако оказался чуть ниже апрельского результата. Всего было продано 72,2 тыс. машин, из которых более 30% пришлось на отечественную Lada. Бестселлером также остается модель АвтоВАЗа Granta, а остальные места в топ-3 занимают машины марок из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей в мае выросли в 2,6 раза, до 72,2 тыс. машин, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Годом ранее в мае рынок достиг низшей точки кризиса — было реализовано лишь 27,5 тыс. машин, после чего начал медленное восстановление.

По сравнению с апрелем 2023 года рынок легковых машин в мае сократился примерно на 4,6%. Но такое падение обусловлено длинными выходными, за счет которых прошедший месяц традиционно был периодом более низких продаж.

Бестселлером рынка остается Lada, продажи которой выросли в 3,3 раза, до 22 тыс. машин, а доля на рынке превысила 30%. Сам АвтоВАЗ оценил свои продажи в мае в 23,9 тыс. машин, что почти в четыре раза выше, чем годом ранее и на 13,5% ниже апреля 2023 года, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

Автоконцерны используют другую статистику, отчитываясь о реализации на основе данных от официальных дилеров, эти же данные ежемесячно приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Однако АЕБ, в отличие от «Автостата», не приводит данные о продаже автомобилей, ввезенных в РФ в обход официальных импортеров — по «параллельному импорту». Тогда как доля таких машин на рынке с каждым месяцем растет и весной уже достигала более 10%. Кроме того, ряд автоконцернов, в том числе Chery, отчитываются в АЕБ только поквартально.

Именно Chery стала лидером по продажам в мае среди иномарок — ее продажи выросли почти в 4,5 раза, до 7,4 тыс. машин. Примерно на том же уровне (7,4 тыс. штук, рост в шесть раз) оказалась реализация другого бренда из КНР — Haval. Продажи Geely выросли в 7,4 раза, до 6,7 тыс. машин. Кроме отечественной Lada и китайских автопроизводителей в топ-5 по-прежнему остается корейская марка Kia — ее продажи в мае упали на 13,6%, до 3,1 тыс. машин.

Среди моделей лидером остается Lada Granta, продажи которой, по оценкам «Автостата», выросли в шесть раз, до 15,8 тыс. машин.

Фактически эта модель — единственное бюджетное предложение на рынке с долей около 22%. Отметим, 31 мая АвтоВАЗ объявил об отгрузке дилерам автомобилей Lada Vesta NG, которая, вероятно, также войдет в топ продаж в ближайшие месяцы — до кризиса и прекращения выпуска та даже опережала по популярности Granta.

Из иномарок в мае лидирует кроссовер Haval Jolion, продажи которого увеличились примерно на 5%, до 3,9 тыс. штук. Далее идет Geely Coolray (3,5 тыс. проданных машин), Lada Niva Travel (3,2 тыс. штук) и Chery Tiggo 7 Pro Max (3,1 тыс. штук).

Ольга Никитина