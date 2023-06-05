Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи легковых машин нагоняют спрос

В мае авторынок вырос в 2,6 раза

Рынок легковых автомобилей в мае показал рост в 2,6 раза, однако оказался чуть ниже апрельского результата. Всего было продано 72,2 тыс. машин, из которых более 30% пришлось на отечественную Lada. Бестселлером также остается модель АвтоВАЗа Granta, а остальные места в топ-3 занимают машины марок из Китая.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей в мае выросли в 2,6 раза, до 72,2 тыс. машин, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Годом ранее в мае рынок достиг низшей точки кризиса — было реализовано лишь 27,5 тыс. машин, после чего начал медленное восстановление.

По сравнению с апрелем 2023 года рынок легковых машин в мае сократился примерно на 4,6%. Но такое падение обусловлено длинными выходными, за счет которых прошедший месяц традиционно был периодом более низких продаж.

Бестселлером рынка остается Lada, продажи которой выросли в 3,3 раза, до 22 тыс. машин, а доля на рынке превысила 30%. Сам АвтоВАЗ оценил свои продажи в мае в 23,9 тыс. машин, что почти в четыре раза выше, чем годом ранее и на 13,5% ниже апреля 2023 года, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

Автоконцерны используют другую статистику, отчитываясь о реализации на основе данных от официальных дилеров, эти же данные ежемесячно приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Однако АЕБ, в отличие от «Автостата», не приводит данные о продаже автомобилей, ввезенных в РФ в обход официальных импортеров — по «параллельному импорту». Тогда как доля таких машин на рынке с каждым месяцем растет и весной уже достигала более 10%. Кроме того, ряд автоконцернов, в том числе Chery, отчитываются в АЕБ только поквартально.

Продажи на вторичном авторынке РФ быстро растут

Именно Chery стала лидером по продажам в мае среди иномарок — ее продажи выросли почти в 4,5 раза, до 7,4 тыс. машин. Примерно на том же уровне (7,4 тыс. штук, рост в шесть раз) оказалась реализация другого бренда из КНР — Haval. Продажи Geely выросли в 7,4 раза, до 6,7 тыс. машин. Кроме отечественной Lada и китайских автопроизводителей в топ-5 по-прежнему остается корейская марка Kia — ее продажи в мае упали на 13,6%, до 3,1 тыс. машин.

Среди моделей лидером остается Lada Granta, продажи которой, по оценкам «Автостата», выросли в шесть раз, до 15,8 тыс. машин.

Фактически эта модель — единственное бюджетное предложение на рынке с долей около 22%. Отметим, 31 мая АвтоВАЗ объявил об отгрузке дилерам автомобилей Lada Vesta NG, которая, вероятно, также войдет в топ продаж в ближайшие месяцы — до кризиса и прекращения выпуска та даже опережала по популярности Granta.

Из иномарок в мае лидирует кроссовер Haval Jolion, продажи которого увеличились примерно на 5%, до 3,9 тыс. штук. Далее идет Geely Coolray (3,5 тыс. проданных машин), Lada Niva Travel (3,2 тыс. штук) и Chery Tiggo 7 Pro Max (3,1 тыс. штук).

Ольга Никитина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...