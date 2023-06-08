Lada Vesta получила удлиненную версию Aura

«АвтоВАЗ» анонсировал новую модификацию седана Lada Vesta — удлиненное исполнение Aura, которое дебютировало на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи, сообщает ТАСС.

«Новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой, — Aura — Aurus — созвучно», — приводит издание слова главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

Заявлено, что версия Aura имеет удлиненный на 25 см кузов, обеспечивающий больше пространства для пассажиров на втором ряду. Седан оснащен 122-сильным 1,8-литровым бензиновым двигателем в сочетании с автоматической коробкой передач.

О серийных перспективах Lada Vesta Aura не сообщается. Напомним, продажи новой Lada Vesta NG в России начались 9 июня — стоимость модели составляет от 1,2 млн руб.

Максим Вершинин

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