Сенатор Исаков предложил сократить переход автотранспорта с украинскими номерами на российские

Сенатор Эдуард Исаков считает нужным сократить для присоединенных регионов переходный период для замены государственных регистрационных знаков машин на российские. Господин Исаков предложил профильному комитету вместе с МВД и Минтрансом проработать этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Он огласил свою инициативу на заседании Совфеда. Эдуард Исаков заявил, что если водители с украинскими номерами превышают скорость, то их невозможно привлечь к ответственности с помощью камер. Он уточнил, что наличие штрафов в отношении машин с иностранными номерами проверяют таможенники на границе.

«Но с новыми территориями у нас нет границы. Согласно постановлению правительства РФ 2216, физические и юридические лица новых субъектов должны заменить регистрационные знаки на российские до 2026 года»,— напомнил господин Исаков (цитата по «РИА Новости»).

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила дать поручение профильным комитетам обсудить эту тему и выработать позицию.

МВД России определило для четырех присоединенных субъектов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) региональные коды для государственных регистрационных знаков: 80 — для ДНР, 81 — для ЛНР, 84 — для Херсонской области, 85 — для Запорожской области. В этих регионах на начало года работал 21 межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел, здесь граждане могут перерегистрировать свои транспортные средства и обменять водительские удостоверения.