Sydney Morning Herald: Австралия готовится поставить Киеву бронемашины Hawkei в новом пакете помощи

Австралия собирается поставить Украине бронемашины Hawkei в рамках нового пакета военной помощи, сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald. Когда именно будут осуществляться поставки, пока не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бронемашина Hawkei

Фото: Michal Derela / Wikimedia Бронемашина Hawkei

Фото: Michal Derela / Wikimedia

По информации The Sydney Morning Herald, решение о выделении нового пакета австралийской военной помощи Украине уже согласовано, однако все необходимые документы пока не утверждены и не подписаны. «Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры»,— сообщают источники издания. Утверждается, что бронемашины у Австралии были запрошены украинской стороной, их поставки уже согласованы на уровне министра обороны Ричарла Марлза.

Сам господин Марлз отказался комментировать предстоящую поставку оружия Киеву. Он заявил, что украинцы «предоставили список» необходимого им вооружения, а также сообщил, что в ходе недавнего саммита по безопасности в Сингапуре у него состоялся подробный разговор с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. По словам Ричарда Марлза, в ходе беседы обсуждался новый пакет помощи Украине со стороны Австралии.

Кроме того, по данным источников австралийской газеты Australian Financial Review, Австралия также ведет переговоры с Украиной по отправке Киеву 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet.

Австралия входит в западную коалицию по поддержке Украины. Она передает Киеву вооружение, а также присоединяется к антироссийским санкциям.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов