Суд отказал Никите Мазепину во въезде в Великобританию для переговоров с командами «Формулы-1»

Лондонский суд отказал во въезде в Великобританию Никите Мазепину, гонщику и сыну российского бизнесмена Дмитрия Мазепина. Он запрашивал разрешение на въезд страну, несмотря на санкции против него, для переговоров с командами «Формулы-1». Об этом сообщил Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Мазепин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никита Мазепин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как пишет издание, в начале мая Никита Мазепин подал иск с требованием признать санкции против него незаконными. Он также запросил временно снять ограничения на въезд в страну до рассмотрения основного иска, которое назначено на июль. Его адвокаты объяснили это тем, что большая часть английских команд «Формулы-1» набирает пилотов на сезон 2024 года этим летом, а в случае любой задержки он не сможет возобновить участие в гонках в 2024 году.

Суд в Лондоне заявил, что ничто не мешает представителям Никиты Мазепина вести переговоры с британскими командами за него. По их мнению, выдача ему разрешения на въезд господину Мазепину — нанесет ущерб «ощутимой надежности британских санкций». Они отметили, что это одно из первых обращений в суд Великобритании из-за санкций против России.

В ответ адвокат Никиты Мазепина Хьюго Кейт заявил, что «надежды его клиента на спасение любого будущего как профессионального гонщика "Формулы-1" зависят от того, сможет ли он договориться с командой о месте на сезон 2024 года», пишет Bloomberg. По его словам, представители гоночных команд в Великобритании ожидают личной встречи с Никитой Мазепиным для проверки его спортивной формы до того, как начать его кандидатуру на участие в сезоне 2024 года.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, как пишет Bloomberg, заявил, что выдача разрешения Никите Мазепину подорвет эффективность внешней политики страны. Юристы в правительстве Великобритании добавили, что это может повысить риски попытки господина Мазепина обойти санкции. Они также отметили, что санкции сокращают вероятность того, что Дмитрий Мазепин переведет свои активы на сына. Юристы также настаивают, что нет уверенности в том, что Никита Мазепин будет принят в одну из британских гоночных команд.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за американскую команду Haas. Лучший результат 23-летнего гонщика — 14-е место в Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане. В марте 2022 года Мазепин попал под санкции ЕС вместе с отцом Дмитрием Мазепиным, владельцем компании «Уралкалий», которая была одним из титульных спонсоров Haas. Haas также отказалась от сотрудничества с Никитой Мазепиным. Санкции были введены в ответ на ввод российских войск на Украине.

Господин Мазепин оспорил санкции в суде ЕС в Люксембурге. В марте 2023 года ему разрешили участвовать в гонках «Формулы-1» в качестве обеспечительных мер по иску.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никита Мазепин выехал из санкционного списка».

Олеся Павленко