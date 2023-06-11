Дилеры АвтоВАЗа обогнали цены

АвтоВАЗ начал проверку в отношении трех дилеров. Ранее появилась информация о том, что они завышают цену на новую Lada Vesta. Речь идет о центрах «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». Отгрузку им новых автомобилей производитель временно приостановил. В мае АвтоВАЗ ввел предельные цены на разные модели и комплектации своих машин. Исходя из этих рекомендаций для дилеров, в среднем стоимость новой Lada не должна быть выше 1,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вместе с тем по факту потребителям покупка машины обходится значительно дороже, рассказал гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Далеко не всегда те цены, которые устанавливают дилерские центры, соответствуют пожеланиям производителя. Более того, дилеры зачастую устанавливают дополнительное оборудование, отказываясь продавать автомобили без него. Между тем его стоимость может составлять 10-20% от цены машины, иногда даже больше.

Ввиду дефицита недорогих моделей, ввиду не такой высокой конкуренции, какая была, скажем, года полтора назад, некоторые продавцы этим пользуются для того, чтобы получать сверхприбыль.

Что касается Lada, то по тем данным, которые сейчас доступны, некоторые компании ставят цену даже больше 2 млн руб.

По сути, это превышает максимальную рекомендованную стоимость на 20%. Может быть, по факту ситуация даже хуже, и завышенные расценки окажутся в большем количестве дилерских центров. Однако после этого показательного разбирательства другие продавцы могут пересмотреть свою политику».

“Ъ FM” позвонил во все дилерские центры, которые проверяет АвтоВАЗ. Менеджеры уверяют, что цены в салонах не завышали, даже, наоборот, готовы продавать новую Lada Vesta в самой простой комплектации дешевле рекомендаций производителя.

В АвтоВАЗе, в свою очередь, отметили, что если партнеры будут завышать цены, то им грозят санкции, в том числе сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв соглашений.

С какими еще проблемами могут столкнуться дилеры? Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов рассказал, что существует несколько сценариев:

«Как это происходит у европейских, китайских производителей с точки зрения соблюдения дилерского стандарта: вам дается рекомендованная розничная цена, и вы покупаете машину, от которой вам платится торговая премия.

Для того чтобы наказать дилеров, существуют все инструменты влияния. Первый — не выплачивать бонус за маркетинговую поддержку, это, как правило, процент от оборота, и сумма достаточно значительная.

Второй вариант — ограничивать какие-то наиболее ходовые модели. Что касается тех дилеров, которые упоминаются, — это крупные компании, и они, скорее всего, соблюдали все правила в соответствии с пожеланиями потребителей».

Продажи автомобилей Lada Vesta NG начались в этом году 9 июня. Тогда же СМИ обратили внимание на завышенные цены. Дилеры объяснили это дефицитом машин на рынке, а также тем, что в стоимость включается шумоизоляция, противоугонная система и обработка против коррозии.

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Иван Хорушевский