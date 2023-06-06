Колесо раздора

Правительство Италии обеспокоено тем, что Pirelli, выкупленная ChemChina еще в 2015 году, со временем может оказаться под полным контролем Китая. Опасения властей настолько велики, что они готовы даже отменить сделку, которая была заключена восемь лет назад,— мера, которая может стать опасным прецедентом с юридической точки зрения и серьезно подорвать отношения двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2015 году китайская China National Tyre & Rubber Co. Ltd (CNRC, дочерняя компания ChemChina) приобрела контрольный пакет акций итальянского производителя шин Pirelli. Многие итальянские политики и инвесторы выступали против этой сделки, опасаясь, что технологии Pirelli окажутся в распоряжении Пекина. Но магнат и тогдашний владелец компании Марко Тронкетти Провера сделку всячески поддерживал. Восемь лет спустя его мнение о китайских инвесторах оказалось совсем иным.

«Китайцы опасны, а Pirelli находится в опасности», как утверждают источники Financial Times, именно с таким посланием господин Тронкетти Провера намерен выступить сегодня перед представителями итальянского правительства.

За эти годы изменилась не только позиция гендиректора Pirelli. Сама ChemChina, например, теперь входит в государственный холдинг Sinochem. А Жэнь Цзяньсин, с которым господин Тронкетти Провера заключал сделку и который называл итальянца своим «учителем, старшим братом и другом», уже давно покинул свою должность. Сначала его заменил Фрэнк Нин, который устраивал как европейских, так и китайских инвесторов. Однако в 2021 году и он ушел в отставку, а новым председателем правления Sinochem стал Ли Фаньжун — прямой ставленник Коммунистической партии Китая с длинным послужным списком в нескольких государственных нефтяных компаниях и в Национальном энергетическом управлении страны.

Китайские власти же стали все заметнее вмешиваться в управление Pirelli. Так, в сентябре прошлого года помощник генерального директора Sinochem направил письмо руководству Pirelli, в котором посоветовал заранее информировать Пекин о любой встрече руководителей компании с иностранными правительственными и дипломатическими чиновниками, включая тех, кто уже вышел на пенсию, и итальянцев. В нем также говорилось, что любое корпоративное мероприятие или визиты с участием итальянских или иностранных официальных лиц должны организовываться непосредственно Пекином.

В ноябре прошлого года партийный комитет Sinochem призвал все компании холдинга, включая китайские дочерние компании Pirelli, соблюдать принципы, направленные на «полную реализацию трехлетнего плана действий Си Цзиньпина по скорейшему внедрению современной китайской бизнес-системы в компаниях, контролируемых Sinochem». В нем же говорилось, что руководители китайских подразделений Pirelli обязаны согласовывать все важные решения по управлению бизнесом с партийными комитетами.

Наконец, на предстоящем собрании акционеров Pirelli, которое состоится 31 июля, новым генеральным директором итальянской компании должен стать Джорджио Бруно, давний заместитель господина Тронкетти Провера.

По условиям старого соглашения акционеров действующий генеральный директор имеет право сам выбирать своего преемника. Однако в совет директоров Pirelli господин Бруно был назначен именно Sinochem.

В марте китайская компания уведомила о пересмотре условий соглашения акционеров. И по новым условиям у Sinochem будет право назначать девять членов совета директоров вместо восьми, а у структуры господина Тронкетти Провера — только трех вместо нынешних четырех. Более того, руководство Pirelli уже уведомило власти Италии, что преемника господина Бруно в будущем может назначить уже сама Sinochem.

Усиление контроля Китая над Pirelli вызвало крайнее недовольство правительства Италии и лично Джорджи Мелони. Теперь итальянские власти рассматривают различные варианты того, как они могут снизить влияние Китая и его правящей партии на культовый итальянский бизнес.

Одним из возможных решений может стать расследование условий сделки с ChemChina, которое может быть использовано либо для наложения ограничений на наращивание доли Sinochem в Pirelli, на право голоса или назначение членов совета директоров.

Крайним же вариантом может стать признание сделки от 2015 года незаконной, утверждают источники FT. Ведь тогда итальянские власти вообще не проводили никаких проверок, а сделка была завершена при одобрении миноритарных акционеров и Еврокомиссии.

Впрочем, как отмечают собеседники газеты, отменить сделку будет не так-то просто. «Отмена существующей сделки восемь лет спустя — это не то же самое, что проведение прозрачной проверки в самом начале,— цитирует FT партнера и главу международной юридической фирмы McDermott Will & Emery в Китае Питера Лу.— Это может серьезно навредить имиджу итальянского правительства (в Китае.— “Ъ”), как только бы об этом написали в китайских СМИ. И за этим может последовать реакция населения, которое может начать отказываться от итальянских брендов».

«Правительство находится в трудном положении. Мы говорим о компании, зарегистрированной на бирже, и это может создать опасный прецедент»,— подытожил один из государственных чиновников Италии.

Кирилл Сарханянц