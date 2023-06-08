На Крымском мосту прошли антитеррористические учения

Федеральное дорожное агентство «Упрдор "Тамань"» сообщило «РИА Новости», что движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Его перекрывали в связи с проведением антитеррористических учений. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, они должны были длиться полчаса.

Антитеррористические учения на Крымском мосту проводили и 24 мая. Тогда жители Крыма сообщали о задымлении в районе моста. В настоящее время на территории республики действует высокий, желтый, уровень террористической опасности.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека. Обрушилось два автомобильных пролета, было повреждено железнодорожное полотно. Российские правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт, обвинив в нем Украину. Движение по автомобильной части полностью восстановили в феврале, по железнодорожной — в мае. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, движение грузовиков не хотят запускать из-за угрозы провокаций.

Милена Костерева