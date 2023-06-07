Присяжные не признали поджегшего автозак виновным в покушении на убийство росгвардейцев

Коллегия присяжных в Мосгорсуде отказалась признать Виталия Кольцова, бросившего два «коктейля Молотова» в автозак в мае 2022 года, виновным в покушении на 12 сотрудников Росгвардии (ст. 317 УК). Об этом сообщил его адвокат Алан Гамазов. Однако Виталия Кольцова признали виновным в умышленном поджоге автозака. Судебное заседание прошло 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Присяжные вчера вынесли вердикт, который исключает виновность в посягательстве на жизнь сотрудников с целью воспрепятствовать их законной деятельности. Из обвинения осталось то, что Кольцов признавал с самого начала, а именно повреждение чужого имущества, ущерб за которое возмещен в полном объеме. Это справедливое решение, которое полностью соответствует тем действиям, которые совершил Кольцов»,— рассказал РБК адвокат.

По статье о покушении на убийство Виталия Кольцова могли приговорить к пожизненному лишению свободы. За умышленный поджог автозака (ч. 2 ст. 167 УК) максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, отец троих детей. Как сообщала «Медиазона» (признана Минюстом РФ иностранным агентом), 2 мая 2022 года он бросил два «коктейля Молотова» в автозаки Росгвардии. В результате один из них загорелся. Пожар удалось потушить уже спустя полторы минуты. В тот же день мужчину задержали, а 4 мая отправили под арест. С тех пор он находится в СИЗО, где пробудет минимум до 13 июня.

По словам Виталия Кольцова, он хотел совершить символический поджог в знак протеста и причинять кому-либо вред не планировал. Однако сторона обвинения утверждала, что его целью было покушение на убийство.