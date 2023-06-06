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Коммерсантъ FM
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Грузовики потянулись на стройку

КамАЗ надеется на рост рынка в 2023 году до 100 тыс. машин

Рынок грузовиков продолжает восстанавливаться после кризиса. При этом по итогам мая продажи ряда китайских марок уже приблизились к объемам традиционного лидера сегмента — КамАЗа. На КамАЗе планируют нарастить долю за счет вывода на рынок в июне своего первого тяжелого самосвала на базе поколения К5, воспользовавшись ростом спроса в этом сегменте. На КамАЗе надеются на рост рынка в 2023 году до рекордных за последние годы 100 тыс. грузовиков. Аналитики прогнозируют 90–95 тыс., отмечая, что драйверы спроса — строительство и логистика.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Продажи грузовых автомобилей по итогам мая выросли в 2,6 раза, до 11,3 тыс. штук, подсчитал «Автостат». В топ-5 вошли в основном марки из Китая: Sitrak (2,1 тыс. штук), Shacman (1,4 тыс. штук), Faw (1 тыс. штук) и Howo (624 штуки). Но лидером сегмента остался КамАЗ, продажи которого выросли на 76%, до 2,8 тыс. машин, сообщает агентство.

Спрос на грузовую технику (тягачи, самосвалы, фургоны и прочее) стабильно растет и предложение по этим видам техники также увеличивается, говорит глава «Автоспеццентра Котляковка» Илья Молчанов, отмечая рост лояльности клиентов к китайским брендам. «В предыдущие месяцы мы фиксировали повышенный спрос на магистральные тягачи с колесной формулой 4х2, также на тягачи 6х4. Сейчас заметно снижение спроса на самосвалы ввиду сезонности продаж. По фургонам (от 3 до 12 тонн) спрос сохраняется, так как данный сегмент недостаточно перекрыт поставками»,— заключает он.

Исходя из данных «Автостата», доля КамАЗа на рынке составила 25% — аналогичная ситуация была и по итогам первого квартала (см. “Ъ” от 12 апреля). Впрочем, на КамАЗе оценивают свою долю рынка иначе — в 28–30% своего основного сегмента машин грузоподъемностью выше 14 тонн. «Автостат» же в своей статистике учитывает и более легкие машины.

На КамАЗе “Ъ” сообщили, что нацелены нарастить долю рынка: основные сегменты, где сконцентрирован спрос сейчас,— магистральные тягачи и тяжелые самосвалы.

КамАЗ уже выпускает тягачи поколения К5, однако в июне выйдет и в сегмент тяжелых самосвалов с машиной на базе шасси К5, рассказали в компании. По их оценкам, на тяжелые самосвалы сейчас приходится до двух третей этого сегмента, что является рекордной долей. Основные драйверы спроса в этом сегменте — жилищное строительство, отмечают на КамАЗе.

Напомним, в 2022 году КамАЗ столкнулся со сложностями при выпуске тягачей поколения К5 из-за нехватки иностранных комплектующих. В феврале 2023 года компания начала выпуск его «импортозамещенной версии».

По итогам 2023 года рынок тяжелых грузовиков (свыше 14 тонн), по прогнозу КамАЗа, «впервые с 2007 года превысит 100 тыс. машин». В докризисном 2021 году компания оценивала рынок в 79 тыс. штук, а в 2022 году тот сократился на 5%, до 75 тыс. штук. План выпуска КамАЗа на 2023 год — 44 тыс. грузовиков. «Пока мы стремимся пройти выше, но очень непросто»,— говорил 1 июня глава концерна Сергей Когогин (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Когогин, глава КамАЗа, 1 июня:

«После того как я в последнее время несколько раз побывал в Китае — за два месяца трижды,— могу сказать, что вообще начинаешь переосмысливать те активы, которые у нас остались от японских, корейских и европейских производителей. А представляют ли они какую-то ценность? Большой вопрос».

Повышение утильсбора поможет КамАЗу

Рынок грузовых автомобилей восстанавливается довольно активными темпами, отмечает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. На нем сказывается эффект низкой базы 2022 года, когда рынок стагнировал на фоне кризиса и лишь происходило замещение доли «европейской семерки» производителями из КНР, продолжает он. По его мнению, результат 2023 года окажется выше результата докризисного 2021 года, основными драйверами спроса действительно выступают стройка и логистика. Прогноз в 100 тыс. проданных тяжелых грузовиков аналитик считает «оптимистичным», делая ставку на объемы в 90–95 тыс. штук.

Ольга Никитина

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