Грузовики потянулись на стройку

Рынок грузовиков продолжает восстанавливаться после кризиса. При этом по итогам мая продажи ряда китайских марок уже приблизились к объемам традиционного лидера сегмента — КамАЗа. На КамАЗе планируют нарастить долю за счет вывода на рынок в июне своего первого тяжелого самосвала на базе поколения К5, воспользовавшись ростом спроса в этом сегменте. На КамАЗе надеются на рост рынка в 2023 году до рекордных за последние годы 100 тыс. грузовиков. Аналитики прогнозируют 90–95 тыс., отмечая, что драйверы спроса — строительство и логистика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Продажи грузовых автомобилей по итогам мая выросли в 2,6 раза, до 11,3 тыс. штук, подсчитал «Автостат». В топ-5 вошли в основном марки из Китая: Sitrak (2,1 тыс. штук), Shacman (1,4 тыс. штук), Faw (1 тыс. штук) и Howo (624 штуки). Но лидером сегмента остался КамАЗ, продажи которого выросли на 76%, до 2,8 тыс. машин, сообщает агентство.

Спрос на грузовую технику (тягачи, самосвалы, фургоны и прочее) стабильно растет и предложение по этим видам техники также увеличивается, говорит глава «Автоспеццентра Котляковка» Илья Молчанов, отмечая рост лояльности клиентов к китайским брендам. «В предыдущие месяцы мы фиксировали повышенный спрос на магистральные тягачи с колесной формулой 4х2, также на тягачи 6х4. Сейчас заметно снижение спроса на самосвалы ввиду сезонности продаж. По фургонам (от 3 до 12 тонн) спрос сохраняется, так как данный сегмент недостаточно перекрыт поставками»,— заключает он.

Исходя из данных «Автостата», доля КамАЗа на рынке составила 25% — аналогичная ситуация была и по итогам первого квартала (см. “Ъ” от 12 апреля). Впрочем, на КамАЗе оценивают свою долю рынка иначе — в 28–30% своего основного сегмента машин грузоподъемностью выше 14 тонн. «Автостат» же в своей статистике учитывает и более легкие машины.

На КамАЗе “Ъ” сообщили, что нацелены нарастить долю рынка: основные сегменты, где сконцентрирован спрос сейчас,— магистральные тягачи и тяжелые самосвалы.

КамАЗ уже выпускает тягачи поколения К5, однако в июне выйдет и в сегмент тяжелых самосвалов с машиной на базе шасси К5, рассказали в компании. По их оценкам, на тяжелые самосвалы сейчас приходится до двух третей этого сегмента, что является рекордной долей. Основные драйверы спроса в этом сегменте — жилищное строительство, отмечают на КамАЗе.

Напомним, в 2022 году КамАЗ столкнулся со сложностями при выпуске тягачей поколения К5 из-за нехватки иностранных комплектующих. В феврале 2023 года компания начала выпуск его «импортозамещенной версии».

По итогам 2023 года рынок тяжелых грузовиков (свыше 14 тонн), по прогнозу КамАЗа, «впервые с 2007 года превысит 100 тыс. машин». В докризисном 2021 году компания оценивала рынок в 79 тыс. штук, а в 2022 году тот сократился на 5%, до 75 тыс. штук. План выпуска КамАЗа на 2023 год — 44 тыс. грузовиков. «Пока мы стремимся пройти выше, но очень непросто»,— говорил 1 июня глава концерна Сергей Когогин (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Когогин, глава КамАЗа, 1 июня: «После того как я в последнее время несколько раз побывал в Китае — за два месяца трижды,— могу сказать, что вообще начинаешь переосмысливать те активы, которые у нас остались от японских, корейских и европейских производителей. А представляют ли они какую-то ценность? Большой вопрос».

Рынок грузовых автомобилей восстанавливается довольно активными темпами, отмечает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. На нем сказывается эффект низкой базы 2022 года, когда рынок стагнировал на фоне кризиса и лишь происходило замещение доли «европейской семерки» производителями из КНР, продолжает он. По его мнению, результат 2023 года окажется выше результата докризисного 2021 года, основными драйверами спроса действительно выступают стройка и логистика. Прогноз в 100 тыс. проданных тяжелых грузовиков аналитик считает «оптимистичным», делая ставку на объемы в 90–95 тыс. штук.

Ольга Никитина