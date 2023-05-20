Новые санкции США, денонсация ДОВСЕ и продление зерновой сделки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инициативы недели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении соглашения о черноморском зерновом коридоре еще на два месяца.

США, Канада, Великобритания и Австралия расширили антироссийские санкционные списки.

Икона «Троица» Андрея Рублева из собрания Третьяковской галереи будет передана Русской православной церкви.

Туроператоры начали предлагать путешественникам организованные туры в Грузию. Первый после долгого перерыва авиарейс из Москвы в Тбилиси был встречен акциями протеста.

Весенний макропрогноз Еврокомиссии по сравнению с зимним улучшен для стран Европы.

Экспертный совет при ФАС рекомендовал Wildberries исключить односторонние действия, меняющие в короткие сроки условия работы и покупки товаров на площадке.

Минтруд предлагает расширить право работников на компенсации.

Члены ликвидированного в России правозащитного общества «Мемориал» (признано иностранным агентом) учредили в Швейцарии «международную ассоциацию».

Мэр Москвы Сергей Собянин в этом году будет баллотироваться на новый срок от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах.

По букве закона

Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России, в том числе из-за попыток вмешательства во внутренние дела страны.

Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах столицы из-за выявленных случаев птичьего гриппа.

Депутаты приняли закон, ограничивающий применение дорожных комплексов.

Отставки и назначения

Гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов покидает свой пост, а вместо него компанию возглавит Павел Маринычев.

Главу новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили из-за «утраты доверия».

Высшая квалификационная коллегия судей начала отбор кандидатов на руководящие посты в арбитражах и судах общей юрисдикции новых регионов.

Цитаты недели

«Я верю, что многие страны стремятся к мирному урегулированию проблемы Украины и что они не будут наподобие Соединенных Штатов продавать вооружение другим государствам, подливая масло в огонь» (представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время визита в Киев).

«Причины указанной чрезвычайной ситуации и ее последствий можно разделить, как всегда, на объективные и субъективные, а также смесь прямых и сопутствующих факторов. Это стихия, и стечение обстоятельств, и, к сожалению, его величество человеческий фактор» (губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил о пожарах президенту России Владимиру Путину).

«Если они останутся, доллар будет стоить 30 лир, когда буханка хлеба достигает 10 лир, нищета будет усугубляться, и эти беглецы, просители убежища, превратятся в потенциальные машины преступления. Начнется мародерство» (кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу о необходимости выселения беженцев из страны).

Цифры недели

Москва и Тегеран договорились о финансировании достройки недостающего участка железных дорог Решт—Астара в Иране. РФ предоставит на проект госкредит в размере €1,3 млрд из €1,6 млрд его стоимости.

Продажи дронов на российских маркетплейсах выросли в 8,5–13,5 раза.

В прошлом году число нарушений при оказании медицинской помощи по профилю «кардиология» выросло более чем на треть по сравнению с 2021 годом — до 370 тыс.

Согласно отчету МАК, число авиапроисшествий на 1 млн вылетов в РФ оказалось на самом низком уровне за последние пять лет — 1,2.

Объем рынка пиратских видеосервисов в РФ, как ожидается, в 2023 году сократится более чем на 10%, до $40 млн.

В прошлом году доля ДТП, оформленных с помощью европротокола, уменьшилась с 40% до 34%.

Минэнерго США объявило тендер на 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва.

Минфин доработал поправки о новых правилах уплаты НДФЛ гражданами, более 6 месяцев работающими из-за рубежа на российские компании: с 2024 года доходы нерезидентов будут облагаться по стандартной ставке 13%.

В 2022 году инвестиции в отрасль связи РФ упали на 5,8%.

Продажи девелоперов в крупнейших российских регионах снизились на 25–40%.

Сделки недели

«Роснефть» обновила соглашение с казахстанским «Казтрансойлом» о поставке в Китай через Казахстан 10 млн тонн нефти в год в течение десяти лет.

Volkswagen продал российские активы «Авилону».

Компания «Принцип ЗОЖ», которую возглавляет председатель совета директоров ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов, стала владельцем производителя спортивного питания «Прайм-Крафт».