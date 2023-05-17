Грузию раскладывают по турпакетам

Полноценное возвращение Грузии на туристический рынок активизировало турбизнес и путешественников. Туроператоры уже начали формировать в страну организованные программы, рассчитывая в ближайшее время предложить поездки с прямым перелетом. Вырос и потенциальный спрос россиян на отдых в Грузии. Однако до реальных продаж туров дело пока не дошло: туристы ждут появления более выгодных предложений. Эксперты же полагают, что удовлетворить растущий спрос туроператорам будет сложно из-за ограниченного объема авиаперевозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Туроператоры начали предлагать путешественникам организованные туры в Грузию, рассказал “Ъ” вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Сейчас программы могут формироваться на базе стыковочных рейсов, а с 19 мая, вероятно, появятся предложения, включающие прямые перелеты, поясняет он. В Fun&Sun сообщили “Ъ”, что экскурсионные программы уже добавлены на сайте компании, в ближайшее время появятся предложения по турпакетам.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассчитывает на появление предложений по турпакетам к концу недели. Пока компания увеличивает базу отелей в Грузии — за последнюю неделю их число выросло с пяти до 18, говорит он. В «Русском экспрессе» есть предложение наземного обслуживания и на базе стыковочных рейсов.

Действовавший с лета 2019 года мораторий на перелеты в Грузию вместе с рекомендацией туроператорам не продавать туда организованные туры был отменен 10 мая, 15 мая стало известно о намерении «Азимута» с 19 мая запустить перелеты в страну самолетами российского производства. Разрешение властей получено на семь рейсов в неделю. Аналогичную частоту согласовал и перевозчик Georgian Airways с 20 мая, продажи билетов на сайте компании начались вечером 16 мая.

Дмитрий Горин сомневается, что туроператоры будут выкупать блоки мест на рейсах «Азимута», обращая внимание на небольшую емкость судов (полеты будут выполняться на SSJ). В то же время глава совета директоров «Азимута» Павел Удод заявил “Ъ”, что «партнерство с туроператорами вполне возможно», но пока запросов не поступало. В Georgian Airways “Ъ” оперативно не ответили. Между тем не все туроператоры готовы планировать программу на рейсах «Азимута» и грузинского перевозчика. В «Библио Глобус» говорят, что не готовы наращивать присутствие на направлении, пока полеты не начнет «Аэрофлот». Сергей Ромашкин полагает, что средняя стоимость экскурсионных туров в Грузию на четыре дня на базе прямых рейсов составит 50–55 тыс. руб., из которых 30 тыс. руб. — перевозка. Но пока авиабилеты стоят дороже.

По данным OneTwoTrip, средняя цена перелета в Грузию в одну сторону 10–15 мая составила 22 тыс. руб. По оценкам «Яндекс.Путешествий», на эти же даты билет туда и обратно в среднем стоил 53 тыс. руб. Такую стоимость авиабилетов туристы считают высокой, говорит представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.

Интерес россиян к Грузии достаточно велик. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов заметил кратное увеличение числа звонков туристов. В OneTwoTrip отмечают, что 10–15 мая Грузия стала четвертым по популярности зарубежным направлением по числу поисков билетов. В «Яндекс.Путешествиях» отмечают, что потенциальный спрос на полеты в Грузию вырос в семь раз. Но количество бронирований пока невелико, уточняют в компании.

В Ostrovok.ru говорят, что количество бронирований отелей в Грузии в период 10–15 мая на 25% превысило показатель предыдущих шести дней и в восемь раз — величину на тот же период прошлого года. Средняя стоимость ночи за год сократилась на 3%, до 5,6 тыс. руб. Глубина бронирований гостиниц в Грузии выросла в 2,5 раза, с 20 до 48 дней, добавляют в «Яндекс.Путешествиях».

Спрос на поездки в постсоветские страны в последние годы заметно рос, но Грузия не попала в эту волну из-за отсутствия прямого авиасообщения, отмечают в «Слетать.ру». Сейчас же страна может рассматриваться для летнего отдыха. Однако Дмитрий Горин полагает, что провозная емкость окажется ограниченной и по крайней мере в первое время прямые рейсы будут пользоваться повышенным спросом у россиян, имеющих «семейные и иные связи с Грузией» (страна стала одним из основных направлений релокации после начала военных действий на Украине и объявления мобилизации). Сергей Ромашкин отмечает неудачный момент для запуска программ: «половина туристов уже спланировала летних отдых».

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина