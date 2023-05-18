Маркетплейсы вызвали на договор

В условиях роста числа конфликтов маркетплейсов с контрагентами регуляторы пытаются указать участникам рынка e-commerce на недопустимые действия. Так, экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рекомендовал Wildberries отказаться от резкого одностороннего изменения условий работы и покупки товаров на площадке. Систематические нарушения добросовестных практик могут вновь поднять вопрос о прямом регулировании маркетплейсов, чего и добиваются контрагенты площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экспертный совет при ФАС рекомендовал Wildberries исключить односторонние действия, меняющие в короткие сроки условия работы и покупки товаров на площадке. Об этом говорится в протоколе заседания, с которым ознакомился “Ъ”. Также Wildberries рекомендовано создать механизм досудебного урегулирования споров и проработать практики «на предмет установления разумных и соразмерных условий для пользователей». В ФАС уточнили “Ъ”, что ответить на рекомендации компания должна не позднее 30 мая. В Wildberries заявили, что находятся в активном взаимодействии с ФАС: все вопросы из протокола уже в разработке, результаты по ним будут представлены.

Экспертный совет при ФАС обсуждал соответствие практик компаний принятым в феврале 2022 года принципам взаимодействия участников цифровых рынков. Эти положения — инструмент саморегулирования, поэтому за их несоблюдение не предусмотрено наказание, указывают в ФАС. Но, считают в регуляторе, систематическое нарушение и не достижение целей саморегулирования может быть основанием для проработки вопроса о введении госрегулирования отдельных сфер деятельности цифровых платформ. Партнер BGP Litigation Ирина Акимова напоминает, что участников рынка предупреждали о возможности такого развития событий. Сейчас, по ее мнению, экспертный совет фактически констатировал, что принятых мер недостаточно.

По данным СПАРК, с начала года в отношении ООО «Валдберриз» в арбитражные суды подано более 560 исков, за весь 2022 год — около 730 заявлений. Рост бизнеса, очевидно, ведет и к более интенсивной деловой активности, но резонансных споров стало явно больше, говорит руководитель направления «разрешение It&IP споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Юрист вспоминает дела, связанные с попыткой Wildberries ввести новую систему штрафов из-за подмен возвратного товара, а также списанием средств за рекламные услуги.

Встречаются и иски, связанные с распространением контрафакта, добавляет он. Старший юрист Vegas Lex Артем Гаспарян также заметил существенное увеличение судебных разбирательств за последний год. Иски часто связаны со штрафами, например, за неверное указание габаритов упаковки. «Условия оферты позволяют налагать санкции в одностороннем порядке, для партнеров это часто неожиданное и болезненное известие»,— поясняет господин Гаспарян. Споры происходят и из-за банальной утраты товаров маркетплейсом, добавляет он.

Член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников считает, что нарушение принципов конкуренции частью игроков оказывает негативный эффект на весь рынок. «Видя, что одним платформам за это ничего не бывает, другие тоже не спешат следовать правилам саморегулирования»,— указывает он. Хотя Ярослав Шицле отмечает, что интенсивность новостей о конфликтах с участием других площадок ниже. В Ozon и «Авито» “Ъ” не ответили. В «Яндекс. Маркете» заявили, что компания придерживается принципов саморегулирования в отношениях с продавцами, соответствующие инструменты развиваются и для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Последних сервис обещает привлекать к разбору вопросов от коллег и готовит первое заседание рабочей группы.

В Wildberries указывают, что сейчас оферта едина для всех партнеров, а все изменения в ней вступают в силу через семь дней с момента публикации. Доработка документа — вопрос взаимодействия с ФАС, говорят в компании. Также Wildberries рассчитывает в ближайшее время представить службе механизм по досудебному урегулированию системных вопросов, в котором будут принимать участие бизнес-ассоциации и независимые эксперты. Председатель наблюдательного совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Дмитрий Гусев говорит, что для продавцов и операторов ПВЗ важно, чтобы изменение оферты не предполагало резкого ухудшения условий.

Ирина Акимова считает, что отношения ФАС и Wildberries пока не достигли критической точки и адекватная реакция компании на рекомендации совета позволит избежать прямого регулирования. Она напоминает, что в конце марта было принято решение о проведении анализа долей маркетплейсов в срок до конца мая. «Установление доминирующего положения Wildberries позволит антимонопольному органу влиять на работу площадки через применение мер антимонопольного реагирования»,— поясняет госпожа Акимова.

По словам Дмитрия Гусева, продавцы товаров и операторы ПВЗ говорят о целесообразности законодательно закрепить вопросы их взаимодействия с маркетплейсами. «Рынок только формируется, большое количество пробелов приводит к конфликтам»,— уверен он. Эксперт рассчитывает поднять и тему занятости, включая вопросы трудоустройства и социальных гарантий контрагентов маркетплейсов.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев