«Мемориал» установили в Женеве

Члены ликвидированного ранее в России правозащитного общества «Мемориал» учредили в Женеве «международную ассоциацию». В нее вошли 15 организаций российской сети, а в правлении нового «Мемориала» заявили о желании продолжать «дело и лучшие проекты» «Международного Мемориала». «Будем продолжать работу в России, насколько это возможно»,— заявили “Ъ” в правлении новой ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Съехав из Малого Каретного переулка, «Мемориал» ищет новую площадку для продолжения деятельности

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Съехав из Малого Каретного переулка, «Мемориал» ищет новую площадку для продолжения деятельности

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Об учреждении в Женеве международной ассоциации «Мемориал» сообщили в Telegram-канале общества «Мемориал» (сама НКО ранее была признана иностранным агентом, а позже ликвидирована судом по иску Минюста). Учредителями структуры стали 15 организаций российской правозащитной сети. В правление вошли 11 человек, в том числе глава французского отделения «Мемориала» историк Николя Верт, итальянский историк, исследователь истории ГУЛАГа Андреа Гуллотта, бывший сопредседатель российского «Мемориала» Олег Орлов. Международная ассоциация «продолжит дело и лучшие проекты "Международного Мемориала", ликвидированного на рубеже 2021/2022 годов», говорится в Telegram-канале общества.

История «Мемориала» началась в 1987 году с создания московской общественной группы «Мемориал»; одним из организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. В 1992 году учреждено Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» («Международный Мемориал»). К 2021 году в него входили 74 организации (в том числе десять за пределами РФ), занимающиеся просветительской работой, увековечиванием памяти жертв политических репрессий, правозащитной деятельностью и помощью в поисках данных о родственниках, пропавших во времена Большого террора. Работу главным образом вел правозащитный центр (ПЦ) «Мемориал» в Москве. С 2014 года ПЦ включен в реестр иноагентов, «Международный Мемориал» был внесен в реестр в 2016 году.

В декабре 2021 года Генпрокуратура потребовала через суд ликвидировать «Международный Мемориал» за систематическое нарушение закона об иноагентах (отсутствие маркировки на книгах и публикациях в сети). Аналогичный иск был подан в отношении ПЦ «Мемориал». Московская прокуратура также указывала среди причин для ликвидации «оправдание экстремизма», в том числе из-за ведения базы современных «политзаключенных». Кроме того, члены движения «Ветераны России» пожаловались на то, что «Мемориал» «фальсифицирует факты преступлений нацистов» и вносит в базы советских репрессированных «пособников нацизма». В 2022 году суд ликвидировал ПЦ «Мемориал» и «Международный Мемориал». В самом «Мемориале» требование о ликвидации НКО связывали с публикацией «расстрельных» архивов и данных о причастности к террору сотрудников НКВД СССР.

В октябре 2022 года Тверской райсуд Москвы обратил в доход государства помещение в центре Москвы, принадлежащее научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал». Прямо перед началом этого разбирательства стало известно о присуждении «Мемориалу» Нобелевской премии мира за 2022 год. Уже в марте 2023 года в Москве прошли обыски у юристов и историков «Мемориала». Столичное управление СКР возбудило в отношении «неустановленного круга лиц» дело о реабилитации нацизма. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ в отношении сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова.

Господин Орлов заверил “Ъ”, что в рамках учрежденной в Женеве международной ассоциации правозащитная деятельность будет вестись и в России. «Мы ее и не прекращали»,— добавил Олег Орлов, признав, что будет «очень сложно и очень трудно».

Сопредседатель Международной ассоциации «Мемориал», один из основателей российского «Мемориала» Ирина Щербакова сказала “Ъ”, что организация «будет продолжать работу, насколько это возможно в России»: «Условия работы ухудшаются с каждым днем. Но эту тему все равно не закрыть, а историю нашу не вычеркнуть».

Александр Воронов