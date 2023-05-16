Украине готовят китайскую ничью

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во вторник прибыл с двухдневным визитом в Киев — первый пункт его европейского турне, в которое также вошли Польша, Франция, Германия и Россия. Миссия китайского дипломата — это первая попытка убедить ключевых игроков в способности Пекина сыграть роль посредника в украинском урегулировании на основе плана председателя КНР Си Цзиньпина. Выдержав первый натиск противников его усилий, Пекин подталкивает стороны конфликта к решению проблемы под зонтиком китайской дипломатии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Европейское турне Ли Хуэя, начавшееся во вторник в Киеве, проходит в закрытом режиме — ни график встреч, ни продолжительность поездки заранее не разглашаются. «Мы своевременно сообщим конкретную информацию о визитах. Пожалуйста, продолжайте следить за новостями»,— призвал журналистов представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В день начала консультаций в Киеве он также сделал резкое заявление в адрес США, напомнив об их ответственности за эскалацию конфликта. «Я верю, что многие страны стремятся к мирному урегулированию проблемы Украины и что они не будут наподобие Соединенных Штатов продавать вооружения другим государствам, подливая масло в огонь»,— заявил Ван Вэньбинь.

Перед переговорами Ли Хуэя в Киеве раньше времени не раскрывала их детали и украинская сторона. Агентство AFP лишь процитировало неназванного украинского представителя, что визит «будет проходить 16 и 17 мая».

Визит китайского дипломата в Киев стал результатом договоренности, достигнутой 26 апреля в ходе телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который назвал беседу «длинной и содержательной». Вскоре после этого в Пекине заявили, что отправляющуюся в поездку делегацию возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Дипломат начинал дипломатическую карьеру в 1975 году в департаменте по делам СССР и Восточной Европы МИД КНР. В 2008–2009 годах занимал должность заместителя главы МИДа. В 2009–2019 годах работал послом в Москве. Свободно говорит по-русски.

Поездке Ли Хуэя в Европу предшествовало обозначившее серьезность намерений Пекина выступление на заседании Совбеза ООН в понедельник постпреда КНР Чжан Цзюня. «Требуется осознание необходимости срочного политического решения кризиса. Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно»,— заявил дипломат, призвав все стороны «создать условия для продвижения диалога и переговоров вместо подливания масла в огонь и эскалации напряженности». По его словам, Китай намерен придерживаться ключевых принципов по урегулированию украинского конфликта, выдвинутых Си Цзиньпином.

Напомним, что 24 февраля на сайте МИД КНР был размещен документ под названием «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». Состоящий из 12 пунктов план включает призывы уважать суверенитет всех стран, как того требует Устав ООН, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь, так как «в войнах нет победителей», и начать переговоры, которые Пекин называет единственным выходом из кризиса.

Давая оценку инициативе Пекина, которая пока звучит декларативно и требует конкретизации, российский президент Владимир Путин заявил, что многие пункты плана могут быть взяты за основу будущего урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

В отличие от России, США сразу встретили китайский план в штыки. «Путин приветствует его. Как он (план.— “Ъ”) может быть хорошим? Я не шучу, я буду предельно честен. Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то выгодное кому-то, помимо России. Сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах войны, полностью несправедлива и просто-напросто нерациональна»,— негодовал президент США Джо Байден.

В Европе же единственной страной, без промедления поддержавшей инициативу КНР, стала Венгрия. «Мы видим, что в последние недели в мире стал сильнее звучать голос разума. Китайцы также опубликовали мирный план, который может стать хорошей основой»,— заявил тогда глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Впрочем, со временем Запад, в первую очередь Евросоюз, начал пересматривать негативное отношение к китайской инициативе.

«Мы искренне надеемся, что Китай сыграет положительную роль в ситуации на Украине»,— заявил в понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель, отвечая на вопрос о поездке Ли Хуэя. По его словам, Пекин мог бы убедить Москву остановить боевые действия на Украине и «уважать устав ООН». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с тезисом о том, что Китай может сыграть важную роль «из-за своего влияния на Россию». При этом она отметила, что в вопросе украинского урегулирования прежде всего нужно слушать Киев.

Что касается главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, то ранее в мае он заявлял, что не считает план Пекина жизнеспособным. Однако в пятницу газета Financial Times сообщила: Жозеп Боррель направил письмо главам МИДов стран ЕС, сообщив им о готовности Евросоюза работать вместе с КНР для стабилизации ситуации вокруг Украины (см. “Ъ” от 13 мая).

Не сбрасывать со счетов китайский мирный план по Украине призвал и президент Чехии Петр Павел, впрочем уточнивший, что для его реализации «нужно время». «Они предложили план, очень общий, но не продавили его принятие. Они выдвинули его просто, чтобы предъявить хоть что-то»,— заявил президент, выразив осторожную надежду на то, что европейская поездка спецпредставителя КНР не станет безрезультатной.

Несколько смягчили риторику и в Вашингтоне, отойдя от прежней жесткой позиции, сформулированной президентом Байденом.

Последнюю версию американской позиции изложил в понедельник заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель, признавший, что у Китая «есть роль» в урегулировании кризиса вокруг Украины.

«КНР важно услышать напрямую от наших украинских партнеров, почему должны соблюдаться суверенитет и территориальная целостность Украины, учитываться обеспокоенности Украины в сфере безопасности»,— заявил господин Патель. «Никто не хочет конца этой войны больше, чем этого хотят украинские партнеры США. Но другая часть всего этого — Россия, Кремль»,— подытожил представитель Госдепартамента, в очередной раз обвинив Москву в незаинтересованности в политическом урегулировании украинского конфликта.

Как подтвердил агентству ТАСС во вторник вечером замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Ли Хуэй прибудет в Москву в конце месяца, и это станет финальной точкой его европейского турне. «Мы ждем его с нетерпением»,— добавил дипломат.

Сергей Строкань