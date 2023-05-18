НДФЛ без границ

Минфин доработал поправки о новых правилах уплаты НДФЛ гражданами, более полугода работающими из-за рубежа на российские компании. Согласно обновленной версии, доходы, полученные как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, с 2024 года будут облагаться по стандартной ставке 13%. Таким образом, одинаковый налог будет взиматься как со штатных работников, так и с фрилансеров, как с резидентов, так и с нерезидентов. Для последних это может означать возникновение двойного налогообложения — в РФ и в новой стране пребывания. Попытаться решить проблему можно будет с помощью соглашений об избежании двойного налогообложения, перспективы практического применения которых в нынешних условиях не ясны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая версия налоговых норм для уехавших «удаленщиков» также не позволит им расслабиться

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Новая версия налоговых норм для уехавших «удаленщиков» также не позволит им расслабиться

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Проект точечных изменений в Налоговом кодексе, предусматривающий в том числе новые правила налогообложения граждан, работающих на российские компании из-за рубежа, доработан для повторного внесения в Госдуму, сообщил в четверг Минфин. Напомним, законопроект был внесен правительством в нижнюю палату 24 апреля, но уже на следующий же день был отозван для «технических уточнений».

Изменения в части НДФЛ для уехавших, однако, оказались весьма существенными. В апрельской версии предлагалось отнести к доходам от источника в России оплату труда, полученную от российского заказчика фрилансерами, работающими по договорам гражданско-правового характера. Пока такие доходы НДФЛ в случае утраты работником резидентства, то есть после полугода проживания за рубежом, вообще не облагаются — и по прежней редакции такие физлица могли подпасть сразу под 30% налог.

В новой версии налог для нерезидентов также возникает — но по стандартным ставкам 13% или 15% (с доходов, превышающих 5 млн руб. в год).

При этом к доходам от источника в России законопроект теперь относит и вознаграждения, полученные при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с работодателем, являющимся российской организацией или обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным в РФ,— проще говоря, налог будет взиматься как со штатных работников, так и с фрилансеров, как с резидентов, так и с нерезидентов.

Замминистра финансов Алексей Сазанов такую унификацию объясняет тем, что сейчас российским организациям как налоговым агентам приходится определять ставку налога с дохода работника в зависимости от конкретной ситуации — и «когда сотрудник работает в удаленном форме, конечно, компаниям сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или нет». По его словам, новшество должно существенно упростить администрирование для налоговых агентов.

Компаниям изменения, может, жизнь и облегчат, но самим нерезидентам грозят двойным налогообложением — ведь налоговые органы иностранного государства, как правило, также будут претендовать на обложение доходов своего нового резидента.

Как отмечает партнер Kept Донат Подниек, для тех, кто работает в стране, с которой у РФ действует соглашение об избежании двойного налогообложения (это около 80 государств), и платит там налоги с полученной от российского работодателя зарплаты, есть возможность зачесть в РФ иностранный налог. «Правда, в течение какого-то времени, пока не вернут НДФЛ, удержанный в РФ, работник фактически уплатит налоги и в РФ, и за рубежом»,— говорит эксперт.

Как уточнил Алексей Сазанов, в случае приостановки соглашений (такая возможность сейчас обсуждается в отношении недружественных стран — см. “Ъ” от 15 марта), нормы, позволяющие зачесть уплаченный налог, продолжат действовать. Вопрос, отметим, в том, будет ли в нынешних условиях это возможным на практике при нынешнем уровне информационного обмена и сотрудничества с недружественными юрисдикциями. В самой же невыгодной ситуации окажутся те, кто уехал в страны, с которым таких соглашений нет или они денонсированы (например, с Нидерландами),— тогда доход, предупреждает руководитель практики «Структурный и налоговый консалтинг» юркомпании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова, будет облагаться налогом и в России, и в стране пребывания без возможности зачета.

Донат Подниек отмечает, что для тех, у кого должным образом оформлена работа за рубежом и российский работодатель НДФЛ не удерживает, изменения ухудшат положение работников.

Но есть случаи, когда допсоглашений о дистанционной работе за рубежом нет и работодатель «для подстраховки» удерживает НДФЛ по ставке 30% — в таком случае нагрузка снизится. Людмила Круглова отмечает, что в силу отсутствия у налоговых органов возможности автоматически проверять статус резидентства граждан, видимо, власти пришли к выводу, «что ужесточение правил не позволит собрать с уехавших граждан 30% НДФЛ: добровольно в массовом порядке о потере статуса резидента граждане уведомлять не будут, а проверять этот статус у миллионов работников в ручном режиме невозможно».

По словам ассоциированного партнера МЭФ Legal Анны Зеленской, изменения логичны в связи с цифровой трансформацией рынка труда и распространенностью дистанционной работы. «Тезис о том, что работодатели должны следить за физическим местоположением сотрудника, наверное, действительно несколько устарел»,— говорит она.

Евгения Крючкова, Вадим Вислогузов