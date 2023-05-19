Прилетный случай

В пятницу днем в Тбилисском международном аэропорту приземлился самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы, первый после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Пассажиров российского лайнера, впервые за четыре года вышедших в зал прилета, встретили негостеприимно. Грузинские журналисты атаковали их вопросами об «агрессии против Украины» и «оккупации Грузии». Людей, митинговавших возле аэропорта, полиция в здание не допустила. Оппозиция надеется использовать возобновление авиасообщения с Россией как повод для новых протестов. Правительство же Грузии, похоже, берет курс на дальнейшее сближение с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди, митингующие возле аэропорта

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Люди, митингующие возле аэропорта

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

С утра несколько сот полицейских окружили здание международного аэропорта имени Шота Руставели. Они придирчиво проверяли людей, входивших в зал прилета. Тем временем все оппозиционные телекомпании вели прямой репортаж с территорий, прилегающих к аэропорту, показывая в параллельном кадре движение «Суперджета» компании «Азимут» на котором 70 граждан России и Грузии летели из Москвы в Тбилиси. Из-за ограничений воздушных коридоров в связи с военной операцией на Украине борт летел в Грузию не напрямую, а через Каспийское море.

Наконец, когда «Суперджет» приземлился, сотни активистов оппозиционных партий «Дроа» и «Гирчи», выступивших организаторами акции протеста, попытались приблизиться к зданию аэропорта. Но прорвать полицейское оцепление им не удалось. Полиция задержала шестерых демонстрантов. Позже МВД объяснило, что, согласно административному кодексу, они были задержаны за «сопротивление законным требованиям полиции».

В частности, митингующие пытались забросать яйцами лидера партии «Нейтральная Грузия» Валерия Кварацхелия, прилетевшего на том же рейсе.

Сам господин Кварацхелия считает, что именно он добился от руководства РФ снятия запрета на выполнение прямых рейсов. При этом в Грузии злословят, что по странному совпадению именно сын Валерия Кварацхелия создал в Тбилисском аэропорту новую компанию по наземному обслуживанию российских бортов — работающая там турецкая TAV отказалась выполнять эту функцию, опасаясь западных санкций.

Оппозиционные телекомпании возмущенно комментировали кадры, распространенные в социальных сетях одним из пассажиров рейса из Москвы, как стюардессы угощают пассажиров грузинским вином, в то время как «Россия продолжает оккупировать Абхазию и Южную Осетию».

В унисон с оппозицией против прямых рейсов в очередной раз высказалась и посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

По ее словам, она «понимает озабоченность грузинской общественности» возобновлением прямых полетов со страной, «продолжающей оккупацию грузинских территорий».

Впрочем, ни это заявление американского дипломата, ни протесты оппозиционеров уже не могут изменить решимость грузинских властей продолжать курс на восстановление отношений с РФ: в пятницу разрешение на полеты получила еще одна российская авиакомпания — Red Wings. Она будет летать в направлении Тбилиси и Кутаиси из Сочи и Москвы по три раза в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самолет авиакомпании «Азимут» в Тбилиси Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Люди, митингующие возле аэропорта Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Полиция не пустила митингующих в здание аэропорта Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Следующая фотография 1 / 3 Самолет авиакомпании «Азимут» в Тбилиси Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Люди, митингующие возле аэропорта Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Полиция не пустила митингующих в здание аэропорта Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Между тем отповедь противникам этого курса дал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Грузия не член НАТО и не член ЕС, поэтому никаких санкций против Российской Федерации мы вводить не будем, а намерены действовать исключительно в интересах собственной страны»,— резким тоном заявил он, комментируя события в Тбилисском аэропорту, который в этот момент штурмовала оппозиция.

Господин Гарибашвили посетовал, что после «пятидневной войны» 2008 года, «когда грузинские герои погибли, защищая родину», Запад не стал вводить никаких санкций против России, а как ни в чем не бывало продолжил с ней отношения. Сейчас же, по словам премьера, Запад «требует от Грузии прервать торгово-экономические отношения с Россией из-за войны на Украине».

«Почему-то на Западе думают, что наша война (с Россией.— “Ъ”) — это была не война, а вот война Украины — это война?» — с обидой в голосе вопрошал премьер-министр.

Он подтвердил, что Грузия намерена и впредь развивать связи с РФ, а прямые рейсы, которые он «приветствует»,— лишь «часть торгово-экономических отношений».

Отметим, что столь резких заявлений в адрес Запада председатель грузинского правительства раньше никогда не делал, предоставляя эту возможность депутатам от правящей партии «Грузинская мечта». Впрочем, и оппозиция, судя по всему, сдаваться не намерена. Председатель партии «Стратегия строитель» Георгий Вашадзе заявил уже после акции в аэропорту, что оппозиционные силы «продолжат митинги и демонстрации» в центре столицы, чтобы показать всему миру, что у грузин «есть гордость» и они «не смирятся с унижением».

Георгий Двали, Тбилиси