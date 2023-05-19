Мэра двигают по партийной линии

Как стало известно “Ъ”, действующий мэр Москвы Сергей Собянин в этом году будет баллотироваться на новый срок от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах. В столичном отделении «Единой России» сообщили “Ъ”, что выдвижение состоится на партийной конференции, дата которой будет определена после официального старта кампании. Глава московского отделения партии и зампред Госдумы Петр Толстой заявил “Ъ”, что решение господина Собянина о выдвижении от партии обусловлено его тесной связью с «Единой Россией» и консолидацией общества вокруг партии президента. По данным свежего исследования Russian Field, за Сергея Собянина сейчас готовы голосовать 67% от всех опрошенных и 74% от тех, кто намерен участвовать в выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин планирует вновь баллотироваться на этот пост и принять участие в осенних выборах как кандидат от «Единой России» (ЕР), а не в качестве самовыдвиженца. Об этом “Ъ” сообщил источник, близкий к мэрии Москвы, и подтвердили в столичном отделении ЕР. Для господина Собянина это будут третьи выборы мэра столицы. В 2010 году он был назначен на этот пост президентом, а затем дважды, в 2013 и 2018 году, выигрывал прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке ЕР, которая своего кандидата не выставляла.

«На выборах мэра столицы московская "Единая Россия" планирует выдвинуть кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина,— сообщили “Ъ” в пресс-службе московского отделения ЕР.— Сергей Собянин входит в Бюро Высшего совета партии "Единая Россия". В 2021 году он возглавил партийный список "Единой России" на выборах Государственной думы РФ, много сделал для развития столицы, для реализации Народной программы "Единой России"». Выдвижение состоится на партийной конференции, дата которой будет определена после опубликования решения о назначении выборов, добавили в пресс-службе.

Лидер московских единороссов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил “Ъ”, что решение градоначальника выдвигаться в этом году от партии объясняется его тесной связью с ЕР, а также консолидацией общества вокруг президента и его партии. «Сергей Собянин за то время, которое возглавляет город, реализовал огромное количество проектов, качественно изменивших жизнь не только москвичей. Столичные подходы, апробированные в Москве, фактически изменили жизнь и в стране. Поэтому он тот человек, кандидатуру которого легко отстаивать именно в силу реальных достижений»,— пояснил господин Толстой.

Напомним, выборы мэра Москвы назначает Мосгордума за 90–100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, и следовательно, выборы должны быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов. Ранее “Ъ” сообщал, что на этих выборах оппозиция будет представлена только выдвиженцами парламентских партий: как пояснял знакомый с ситуацией источник “Ъ”, кандидату от непарламентской оппозиции вряд ли удастся пройти муниципальный фильтр, поскольку для этого надо будет вступать в договорные отношения с депутатами от ЕР.

Между тем 18 мая исследовательская служба Russian Field опубликовала свежее исследование, посвященное социально-политической ситуации в столице и комплексной оценке электорального настроения москвичей. Опрос был проведен 12–13 мая среди 1000 респондентов. По данным социологов, две трети опрошенных (65%) знают, что в этом году пройдут выборы мэра, а о намерении принять в них участие заявили 72% опрошенных. Из тех, кто собирается голосовать, 55% планируют сделать это очно на избирательном участке, а электронный способ волеизъявления скорее выберут 40% москвичей. «Большинство респондентов от 18 до 44 лет предпочитают электронный формат голосования: от 52% до 56%. В возрастной группе 27–34 лет больше всего готовых проголосовать через ДЭГ и меньше всего сторонников похода на избирательный участок: 56% и 41% соответственно»,— отмечают авторы исследования.

Среди потенциальных кандидатов в мэры наибольшую узнаваемость имеет Сергей Собянин — его знают 96,8% респондентов. На втором месте — внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов: его имя знакомо 46,9% опрошенных. Далее идут зампред Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (16,3%) и лидер столичного отделения «Справедливой России — За правду», депутат Госдумы Дмитрий Гусев (11,8%). Меньше всего москвичам знаком вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Если бы выборы походили в ближайшее воскресенье, то 66,8% от всех опрошенных проголосовали бы за Сергея Собянина, а остальные кандидаты в совокупности набрали бы менее 10%, следует из данных опроса. Среди тех, кто намерен участвовать в выборах, действующего мэра поддерживают 73,9%. При этом наивысшим антирейтингом обладает Леонид Зюганов: за него «ни при каких обстоятельствах» не стали бы голосовать 18,8% респондентов.

Среди политических партий на сегодняшний день самый высокий рейтинг в Москве у «Единой России» (45,2%), которая значительно опережает ЛДПР (8,6%) и КПРФ (8,5%). На четвертой строчке — «Справедливая Россия — За правду» (5,1%), а «Новых людей» и «Яблоко» предпочитают соответственно 4,3% и 4% опрошенных. Ни за одну из перечисленных партий не хотят голосовать 10,7% москвичей, еще 12% затруднились ответить. Самый высокий антирейтинг у «Яблока» (34,9%), в первую тройку по этому показателю вошли также КПРФ (16,1%) и ЕР (15,5%).

В целом же, как следует из опроса Russian Field, довольны положением дел в Москве 82% респондентов, скорее недовольны — 14%, остальные затруднились ответить.

Елена Рожкова