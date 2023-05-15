«Роснефть» не остановится в Казахстане

«Роснефть» обновила соглашение с казахстанским «Казтрансойлом» о поставке в Китай через Казахстан 10 млн тонн нефти в год в течение десяти лет. Долгосрочный контракт на поставку нефти «Роснефть» заключила с китайской CNPC еще в 2013 году, а в 2022 году продлила его до 2034 года. В условиях санкций российской нефтекомпании выгодно увеличивать прокачку по маршрутам, на которые не распространяются ограничения. Но эксперты сомневаются в возможности существенно увеличить транзит в Китай через Казахстан в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Роснефть» продлила еще на десять лет соглашение с казахстанским трубопроводным оператором «Казтрансойл» о транзите российской нефти в Китай через Казахстан. Новый договор будет действовать до 2034 года и предполагает транспортировку 10 млн тонн нефти ежегодно по трубопроводу Атасу—Алашанькоу (мощность — 20 млн тонн нефти в год) в адрес китайской CNPC. Первоначально «Роснефть» заключила казахстанский контракт на пять лет в 2013 году с объемом поставок 7 млн тонн в год, но в 2017 году он был продлен до 2024 года, а объем увеличился до 10 млн тонн в год. В феврале 2022 года «Роснефть» и CNPC продлили контракт еще на десять лет. По данным «Казтрансойла», за четыре месяца 2023 года объем транзитных поставок в Китай составил 3,2 млн тонн.

10 миллионов тонн нефти в год поставляет «Роснефть» в Китай транзитом через Казахстан

Для поставок нефти в Китай через Казахстан «Роснефть» использует своповую схему: так, российская нефтекомпания поставляет нефть на Павлодарский НПЗ, а Казахстан взамен прокачивает собственное сырье в Китай по нефтепроводу Атасу—Алашанькоу.

В результате санкций ЕС в отношении российской нефтяной отрасли компаниям РФ пришлось большую часть трубопроводных поставок нефти в Европу перенаправить морем в другие регионы, в основном в Азию.

Однако западные ограничения и удорожание фрахта создали дисконт для российской нефти, отгружаемой из портов европейской части РФ. Между тем на ту нефть, которую Россия изначально поставляла в Китай и другие азиатские рынки, дисконта практически нет. Поэтому российским компаниям было бы выгодно увеличивать поставки в Китай через Казахстан. В марте прошлого года о создании РФ и Казахстаном рабочей группы по увеличению транзитных поставок упоминал вице-премьер Александр Новак. «У нас труба позволяет транспортировать до 20 млн тонн нефти на Китай. В теории процентов на семьдесят можно было бы увеличить»,— в июне 2022 года говорил глава «Казмунайгаза» Магзум Мирзагалиев.

В декабре 2022 года «Казтрансойл» ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающие станции НПС-8 и НПС-10 на нефтепроводе Атасу—Алашанькоу, что позволило увеличить его годовую мощность с 12 млн до 20 млн тонн в год, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. В 2021 году прокачка по нефтепроводу составила 10,9 млн тонн, в 2022 году — 10,3 млн тонн; основную загрузку обеспечивает «Роснефть», прокачавшая в 2022 году 9 млн тонн (10 млн тонн в 2021 году). Дозагрузка нефтепровода Атасу—Алашанькоу обсуждалась властями Казахстана в 2022 году в рамках стратегии по диверсификации поставок нефти, напоминает эксперт. По его мнению, возможность увеличения транзита свыше законтрактованных 10 млн тонн есть, но эксперт сомневается, что «Казтрансойл» пойдет на заключение долгосрочного договора: скорее, компания будет выставлять свободные мощности на аукцион, что позволит сохранить гибкость и при необходимости перенаправить часть казахстанских экспортных потоков на восток.

Дмитрий Козлов