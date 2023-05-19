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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace

Деятельность Greenpeace в России признана нежелательной,сообщила Генпрокуратура. Ведомство установило, что деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ. Решение касается как самой некоммерческой организации, так и ее международного фонда.

«Применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ»,— сказано в сообщении.

Там же отмечается, что работа организации нередко препятствует реализации российских госпрограмм — при помощи информационных кампаний и несогласованных акций Greenpeace формирует негативное общественное мнение, чтобы «помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов».

Фонд Greenpeace, по данным российского надзорного ведомства, финансирует деятельность иностранных агентов и требует изменения российского законодательства. Его усилия направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем, считают в Генпрокуратуре.

10 марта 2023 года Минюст признал иностранным агентом Всемирный фонд природы (WWF; прежнее название — Всемирный фонд дикой природы).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Панде аукнулись тигры».

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