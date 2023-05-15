Медпомощь сбилась с сердечного ритма

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выявил в прошлом году 370 тыс. нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тыс. больше, чем в допандемийном 2019 году. Страховщики зафиксировали наибольшее за последние годы число жалоб на качество медпомощи кардиологического профиля — почти 140 тыс. Кроме чисто медицинских жалоб пациенты говорят про сложности с записью к врачу, слишком долгое ожидание приема — и необходимость платить за медпомощь, которая по закону должна быть бесплатной. Врачи-кардиологи ставят представленную статистику под сомнение, но признают проблемы со своевременным переводом пациентов в вышестоящую организацию и их лекарственным обеспечением, хотя отмечают, что в ряде регионов, например в Москве, для них находят решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кардиологи видят пациентов насквозь, но пациентам это не всегда помогает

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Кардиологи видят пациентов насквозь, но пациентам это не всегда помогает

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В прошлом году число нарушений при оказании медицинской помощи по профилю «кардиология» выросло более чем на треть по сравнению с 2021 годом — до 370 тыс., рассказали “Ъ” во Всероссийском союзе страховщиков. В 2020 году страховые компании зафиксировали 260 тыс. нарушений, а в допандемийном 2019 году — 324 тыс. В ВСС объясняют такое временное улучшение ситуации снижением числа плановых госпитализаций во время пандемии COVID-19. В 2022 году объемы плановой медицины восстановились: так, количество визитов к врачу в рамках диспансерного наблюдения выросло примерно на 20%. Негативная тенденция, утверждают страховщики, продолжается и в этом году: в первом квартале выявлено уже 90 тыс. нарушений.

Наиболее часто пациенты обращались в медучреждения с жалобами на ишемическую болезнь сердца, перенесенный в прошлом инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма, гипертоническую болезнь и сердечную недостаточность, следует из консолидированных данных страховых компаний, с которыми ознакомился “Ъ”. Самые частые нарушения при оказании амбулаторной медпомощи кардиологическим больным были связаны с превышением сроков ожидания проведения диагностических инструментальных исследований, несвоевременной постановкой пациента на диспансерное наблюдение, проблемами преемственности в лечении и отсутствием необходимых консультаций или консилиумов. Среди самых распространенных нарушений при оказании медпомощи в стационарах эксперты называют невыполнение или некачественное выполнение диагностических и лабораторных исследований; отсутствие в медицинской документации результатов обследований, осмотров и консультаций, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья; несвоевременный перевод пациента в медицинскую организацию более высокого уровня; нерациональное назначение лекарственных препаратов.

По словам вице-президента ВСС Дмитрия Кузнецова, 2022 год стал для страховщиков рекордным не только по количеству нарушений, выявленных в рамках проводимых экспертиз по кардиологическому направлению. Страховые медицинские организации зафиксировали также наибольшее за последние годы число обращений с жалобами на качество медпомощи от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — почти 140 тыс. таких обращений, что в 3,5 раза превышает показатель 2021 года. Среди наиболее частых причин для недовольства застрахованных по ОМС в сегменте «кардиология» — оказание некачественной медпомощи, сложности с записью к врачу, слишком долгое ожидание приема или проведения обследования, а также необходимость платить за медпомощь, которая по закону должна оказываться бесплатно, рассказали “Ъ” в ВСС.

Врач-кардиолог клиники «Чайка» Алексей Эрлих считает, что статистика предоставлена «финансово заинтересованными компаниями, взимающими с медучреждений штрафы в случае нарушения собственных стандартов оказания помощи, но не клинических рекомендаций». Эти две категории, по его словам, «не всегда совпадают». Из всех перечисленных страховщиками нарушений он выделяет ненаправление в вышестоящую медорганизацию. «Однако и здесь ситуация не одинаковая во всех регионах. Например, в Москве, разумеется, направление пациента в более оснащенные медцентры лишено логистических и иных сложностей»,— заключает господин Эрлих.

Отметим, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин высокой преждевременной смертности россиян. Снизить ее должен федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В 2021 году в рамках проекта стартовала федеральная программа дополнительного лекарственного обеспечения пациентов с риском инфаркта и инсульта: перенесшие инфаркты, инсульты, а также операции на сердце в течение двух лет после болезни могут получать лекарства. Перечень препаратов для обеспечения пациентов с ССЗ включает более 30 наименований, в том числе дорогостоящие тикагрелор, ривароксабан, дабигатрана этексилат и апиксабан. На них ежегодно направляют свыше 10 млрд руб., однако самостоятельные покупки в течение двух прошлых лет оставались высокими, отмечают эксперты фармрынка, опрошенные “Ъ”. Реальная потребность в них может быть в 2–3 раза выше нынешнего уровня госзакупок, подтверждает директор по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николай Беспалов. По его оценкам, доля закупок сердечно-сосудистых препаратов в бюджетном сегменте в прошлом году не превышала 46% от всего рынка этих наименований в 528 млн руб. На том же уровне закупки и коммерческие продажи были в 2020 и 2021 годах.

«К сожалению, страховая система выстроена так, что прием специалиста покрывается ОМС, а покупка лекарств — нет, и это неправильно»,— комментирует ситуацию Алексей Эрлих. Он приводит в пример Москву, где региональная программа дополнительного лекарственного обеспечения пациентов с риском инсульта уже спасла «очень многих». По его мнению, она должна быть тиражирована на другие регионы, «поскольку не все пациенты могут позволить себе тратить 3–4 тыс. руб. в месяц на лекарства».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отмечает, что чаще всего лекарства из перечня пациенты покупают самостоятельно из-за недостаточной информированности либо если лечатся в частной клинике. Существует и проблема низкой приверженности пациентов лечению, когда препарат принимается полгода вместо положенных двух лет. Кроме того, продолжает господин Жулев, даже действующие программы дополнительной поддержки доступны не всем: «Пока что пациентов с хронической сердечной недостаточностью не включили в льготную программу. В нее входят лишь те, кто перенес острые состояния, такие как инфаркт или инсульт».

Александр Осипов, Наталья Костарнова