Пшеница плывет дальше

Зерновая сделка, к выполнению которой у Москвы по-прежнему остаются вопросы, продлена в среду еще на два месяца. Фактически это техническая пауза, за время которой должно определиться политическое будущее ее инициатора — Турции, а также экономические последствия разных сценариев развития событий для Евросоюза, который остается одним из заметных покупателей украинского зерна. От этих же обстоятельств зависит исполнение обязательств участников сделки перед РФ. Для самой России, учитывая высокие темпы экспорта российских зерновых, сама по себе пролонгация Черноморской зерновой инициативы экономически не меняет практически ничего — но позволяет сохранить надежду на снятие части финансовых, логистических и технологических санкций с ее агрокомплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузовое судно в проливе Босфор

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Грузовое судно в проливе Босфор

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среду вечером, когда оставалось меньше суток до истечения срока действия Черноморской зерновой инициативы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ее продлении на два месяца. Такой срок в сочетании с сохраняющимися претензиями России к исполнению ее условий (это подключение Россельхозбанка к SWIFT и снятие ограничений на экспорт удобрений и импорт запчастей к сельхозтехнике) свидетельствует о том, что принятие решения о дальнейшей судьбе соглашения де-факто лишь отложено. Отчасти пауза (и ее срок) объясняется тем, что никто из участников сделки не хотел создавать лишних проблем ее инициатору — Тайипу Эрдогану.

Напомним, в минувшее воскресенье в Турции прошли всеобщие президентские выборы. По итогам первого тура господин Эрдоган опередил своего основного соперника — Кемаля Кылычдароглу — меньше чем на 5%, и ближайшие дни в ожидании назначенного на 28 мая второго тура будут для обоих политиков тяжелыми.

Зерновая сделка же была и остается одним из главных внешнеполитических достижений президента Турции за последние полтора года, ее срыв мог стать для него серьезным ударом.

Вместе с тем именно господин Эрдоган при поддержке ООН настаивает на соблюдении российских условий сделки — в том числе о возвращении Россельхозбанка в SWIFT Турция ведет переговоры с США и Европой. Впрочем, и Кемаль Кылычдароглу, как следует из его заявлений, также выступает за продление сделки. Однако в случае его победы обсуждение ее условий с ним в условиях политических изменений в Турции также потребует времени — что, видимо, и «заложено» в заявленные два месяца.

Время необходимо также и для просчета экономических последствий срыва сделки Евросоюзу. Для ЕС, выступающего покупателем около трети экспорта украинских зерновых и масличных (для поддержки экономики страны союз обнулил пошлины на их поставки) такой импорт представляет собой частичное решение одной проблемы и создание другой. Дешевое сельхозсырье с Украины замедляло рост цен на продовольствие — вклад цен на агросырье и энергию в общий показатель инфляции в ЕС год назад составлял около 60%, сейчас, после их возврата на уровни до начала военной операции РФ на Украине — 9%, фиксирует майский макропрогноз Еврокомиссии. Однако всплеск цен уже перенесен в стоимость готового продовольствия, и продовольственная инфляция продолжает обновлять максимумы — 15,7% год к году в марте, а ее вклад в общий показатель за год вырос с 10 до 30%. В то же время поток украинского зерна вызвал локальный обвал цен, протесты фермеров Восточной Европы и блокировку «коридоров солидарности» — для ее снятия Еврокомиссии пришлось пообещать им компенсировать потери за месяц выплатой в объеме €100 млн, отложив выбор системного решения для «технического изучения вопроса» (см. «Ъ-Онлайн»). Срыв сделки усилил бы нагрузку на «коридоры» (объемы вывоза зерна морем в полтора раза выше наземных) и рост недовольства европейских сельхозпроизводителей. Продление же позволяет держать паузу до принятия политического решения о готовности Европы идти на выполнение российских условий.

Требования по снятию санкций с операций по оплате российской внешней торговли зерном и экспорта удобрений остаются ключевыми для российской стороны. В расчете на их выполнение РФ, как заявили в Москве, и согласилась продлить соглашение. В Киеве продление договоренностей назвали «разморозкой сделки», намекая на то, что в последние недели российская сторона не соблюдала условия соглашения, периодически блокируя проверки судов с зерном, необходимые для отправления их по согласованному графику. Сокращение украинского экспорта ранее фиксировала и ООН (см. “Ъ” от 12 мая). Согласие РФ продлить сделку не гарантирует возвращение инспекций судов к темпам прошлых месяцев — тем более, что российская сторона объясняет задержки необходимостью соблюдения стандартов качества. При этом торможение выполнения сделки мало чем угрожает самой РФ — несоблюдение российского пакета условий до сих пор не сказалось на ее экспорте. Это подтверждают, в частности, данные Минсельхоза США, судя по которым вывоз некоторых видов зерновых в этом сезоне и вовсе может стать рекордным (см. “Ъ” от 16 мая).

Между тем новости о продлении сделки привели к снижению котировок на пшеницу в Чикаго более чем на 4%, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов, подчеркивая, что цены на нее на мировых биржах уже были под давлением, но неопределенность по поводу продления сделки их поддерживала. Краткосрочно снижение на новостях может продолжиться, но потенциал его ограничен, так как рынок в целом ожидал этого события, добавляет господин Сизов.

Как сообщал «Совэкон», во вторник пшеница на бирже в Чикаго торговалась по $238 за тонну, на 2% дешевле, чем днем ранее.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), которые приводит Reuters, российская пшеница с 12,5% протеина на прошлой неделе в среднем стоила $254 против $265 за тонну неделей ранее (FOB). Гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко отмечает, что продление сделки, скорее всего, приведет к продолжению снижения котировок на пшеницу на мировых биржах до уровня цен нового урожая. По его словам, в следующий раз вопрос о продлении зерновой сделки будет рассматриваться уже в новом сезоне, который начнется 1 июля. А гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько заметной реакции рынка на новости о продлении сделки не ждет, указывая, что решение было ожидаемо и уже отражено в ценах.

Кристина Боровикова, Марианна Беленькая, Анатолий Костырев, Олег Сапожков