Застройщиков не выручает спрос

Снижение спроса на жилье и рост доли скидок заметно сказались на выручке застройщиков в крупнейших регионах. По итогам первого квартала этого года в Подмосковье показатель сократился на 40%, а в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 25–32% год к году. Восстановления продаж у девелоперов эксперты ждут не раньше лета 2024 года при условии отсутствия новых шоков для рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Выручка застройщиков от продажи жилья в крупнейших российских регионах в первом квартале 2023 года заметно сократилась год к году, подсчитали в Dataflat.ru. Наибольшее снижение — на 40%, до 79,9 млрд руб.,— аналитики зафиксировали в Подмосковье. В Санкт-Петербурге показатель снизился на 32%, до 91,1 млрд руб., в Ленинградской области — на 29%, до 25,9 млрд руб., в Москве — на 25%, до 297,9 млрд руб., следует из расчетов Dataflat.ru.

Потеря основной доли выручки объясняется снижением спроса на жилье. По данным bnMap.pro, в январе—марте 2023 года в Москве число покупок квартир в новостройках сократилось на 32%, до 23,8 тыс. лотов год к году. В Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области число сделок сократилось на 32–52% в зависимости от региона.

Основатель «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова объясняет снижение спроса эффектом высокой базы. По ее словам, в первом квартале 2022 года в ответ на внешние события в политике и экономике россияне торопились вкладывать деньги в покупку новостроек, чтобы не потерять средства. И многие инвесторы тогда выбирали именно Подмосковье из-за более низких цен, чем в Москве, добавляет эксперт.

Кроме того, на выручке застройщиков сказалось расширение предложения жилья со скидками. По данным Dataflat.ru, в феврале 2023 года в новостройках Москвы доля лотов, выставленных на продажу со скидкой, достигала 36% от общего объема предложения. А годом ранее с дисконтом предлагалось только 10% лотов.

Более заметное падение выручки подмосковных застройщиков CEO Dataflat.ru Александр Пыпин объясняет также выросшей конкуренцией региональных лотов с массовой застройкой бывших промышленных зон и пустырей Москвы. В столице также началась реализация программы комплексного развития территорий, охватывающая более 314 га, где планируется построить жилье, социальную и коммерческую недвижимость. Руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик добавляет, что часть покупателей вместо Подмосковья стали выбирать новостройки Новой Москвы, где объем предложения заметно растет. По данным BnMap.pro, в марте 2023 года в Новой Москве экспонировалось 18 тыс. лотов в новостройках, что на 57% больше, чем годом ранее.

В Подмосковье с падением выручки столкнулись все пять крупнейших девелоперов по объему продаж. Серьезнее всего в первом квартале 2023 года выручка сократилась у ГК «Инград» — на 62%, до 2,4 млрд руб. год к году, следует из подсчетов Dataflat.ru. У ГК «Гранель», по данным аналитиков, выручка от продажи жилья в Подмосковье сократилась на 53%, до 8 млрд руб., у ГК ПИК — на 46%, до 14,1 млрд руб., ГК ФСК — на 30%, до 7,6 млрд руб., ГК «Самолет» — на 25%, до 24,8 млрд руб. В ФСК, «Гранель» и «Инград» отказались от комментариев. В «Самолете» и ПИК “Ъ” не ответили.

Зато «Самолет», начавший активнее строить в Москве, увеличил продажи на столичном рынке. По данным Dataflat.ru, по итогам первого квартала 2023 года «Самолет» увеличил выручку в Москве на 44%, до 13,7 млрд руб. год к году. Группа стала единственным из крупных девелоперов, показавшим прирост продаж в столице. Согласно Dataflat.ru, выручка «Донстроя» здесь сократилась на 65%, до 14,4 млрд руб., А101 — на 34%, до 13,9 млрд руб., у ФСК — на 11%, до 14,2 млрд руб., ПИК — на 9%, до 94,4 млрд руб. год к году. В «Донстрое» и А101 также не предоставили комментарии. Александр Пыпин объясняет результат «Самолета» увлечением числа проектов в Москве. По данным «Наш.Дом.РФ», в марте 2023 года объем текущего строительства ГК «Самолет» в городе достиг 751 тыс. кв. м, что на 52% больше, чем годом ранее.

Кирилл Холопик считает, что дно падения выручки у застройщиков жилья уже может быть пройдено. Если не будет новых шоков для рынка, полное восстановление продаж новостроек до уровня докризисного 2021 года произойдет не позднее второй половины 2024 года, прогнозирует он. Ирина Доброхотова считает, что процесс стабилизации спроса на жилье уже начался.

Дарья Андрианова