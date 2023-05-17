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Коммерсантъ FM
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Зарплатным спорам присудят проценты

Минтруд предлагает расширить право работников на компенсации

Следуя постановлению Конституционного суда, Минтруд предложил расширить право работников на получение процентов при невыплате зарплаты. Теперь на них смогут претендовать не только те, кто столкнулся с задержкой выплаты, но и истцы, оспаривающие в суде, например, незаконность увольнения из-за сокращения штатов или по соглашению сторон.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минтруд разработал поправки к Трудовому кодексу, расширяющие перечень случаев, в которых работники, столкнувшиеся с неправомерной задержкой заплаты и других выплат, смогут получить от работодателя не только сами выплаты, но и проценты по ним.

Работодатели в случае задержки выплаты зарплаты и иных выплат, положенных наемному работнику по трудовому законодательству, и сейчас обязаны выплатить ему не только эти средства, но еще и сумму процентов, которые рассчитываются как 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки. Однако, как объясняет Минтруд в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 236 Трудового кодекса», ее формулировки дискриминируют тех, кто столкнулся не с задержкой зарплаты, а с ее неправомерной невыплатой. Например, как пояснили в пресс-службе ведомства, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает такому сотруднику только задолженность по зарплате, а компенсацию за задержку этих средств не платит, поскольку зарплата не начислялась. В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником, пояснили в пресс-службе министерства.

Предложенные Минтрудом поправки отражают позицию Конституционного суда, который рассмотрел похожее дело в начале этого года по жалобе гражданина РФ Игоря Сергеева. В 2020 году его уволили из компании «Иркутскэнерго» в связи с сокращением штата. Он успешно обжаловал решение работодателя в суде, однако, хотя истец требовал выплатить ему не только сумму недополученной зарплаты, но и проценты (как в случае с ее задержкой), суд на это не пошел. Решение было мотивировано тем, что материальная ответственность работодателя за задержку расчета наступает только при нарушении срока выплаты уже начисленных работнику денег, а в случае истца суммы зарплаты были взысканы по суду. Впоследствии истец оспорил это решение в КС, который, напротив, счел, что ст. 236 ТК не соответствует Конституции РФ, и отправил дело на пересмотр, попутно предписав Минтруду внести изменения в ТК.

Так, по мнению КС, если работодатель, погашая задолженность перед работником, обязан одновременно выплатить и денежную компенсацию, то в случае с неправомерным увольнением и последующим восстановлением должны соблюдаться те же требования. Без этого снижается «эффективность механизма защиты права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой зарплаты», что, в свою очередь, «приводит к умалению достоинства личности и необоснованно ограничивает право работника на эффективную судебную защиту»,— отметил КС.

Изменения, которые Минтруд планирует внести в ТК, в первую очередь коснутся двух типов дел. Первый — оспаривание увольнения в связи с сокращением штата, это один из самых распространенных трудовых споров, которые рассматривают российские суды (в год так увольняют свыше 50 тыс. человек, или 1–2% выбывших работников). При этом, с учетом того, что Верховный суд недавно подтвердил право работника оспаривать увольнение без учета срока давности, суммы процентов, которые истцы смогут взыскать с работодателя, могут оказаться значительными (подробнее см. “Ъ” от 29 марта). Второй тип споров — оспаривание увольнений по соглашению сторон, которое с этого года стало все чаще встречаться в практике российских судов. В этом случае истцы смогут требовать проценты в дополнение к денежной компенсации за вынужденный прогул (подробнее см. «Ъ-Онлайн»).

Анастасия Мануйлова

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