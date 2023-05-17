Зарплатным спорам присудят проценты

Следуя постановлению Конституционного суда, Минтруд предложил расширить право работников на получение процентов при невыплате зарплаты. Теперь на них смогут претендовать не только те, кто столкнулся с задержкой выплаты, но и истцы, оспаривающие в суде, например, незаконность увольнения из-за сокращения штатов или по соглашению сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минтруд разработал поправки к Трудовому кодексу, расширяющие перечень случаев, в которых работники, столкнувшиеся с неправомерной задержкой заплаты и других выплат, смогут получить от работодателя не только сами выплаты, но и проценты по ним.

Работодатели в случае задержки выплаты зарплаты и иных выплат, положенных наемному работнику по трудовому законодательству, и сейчас обязаны выплатить ему не только эти средства, но еще и сумму процентов, которые рассчитываются как 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки. Однако, как объясняет Минтруд в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 236 Трудового кодекса», ее формулировки дискриминируют тех, кто столкнулся не с задержкой зарплаты, а с ее неправомерной невыплатой. Например, как пояснили в пресс-службе ведомства, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает такому сотруднику только задолженность по зарплате, а компенсацию за задержку этих средств не платит, поскольку зарплата не начислялась. В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником, пояснили в пресс-службе министерства.

Предложенные Минтрудом поправки отражают позицию Конституционного суда, который рассмотрел похожее дело в начале этого года по жалобе гражданина РФ Игоря Сергеева. В 2020 году его уволили из компании «Иркутскэнерго» в связи с сокращением штата. Он успешно обжаловал решение работодателя в суде, однако, хотя истец требовал выплатить ему не только сумму недополученной зарплаты, но и проценты (как в случае с ее задержкой), суд на это не пошел. Решение было мотивировано тем, что материальная ответственность работодателя за задержку расчета наступает только при нарушении срока выплаты уже начисленных работнику денег, а в случае истца суммы зарплаты были взысканы по суду. Впоследствии истец оспорил это решение в КС, который, напротив, счел, что ст. 236 ТК не соответствует Конституции РФ, и отправил дело на пересмотр, попутно предписав Минтруду внести изменения в ТК.

Так, по мнению КС, если работодатель, погашая задолженность перед работником, обязан одновременно выплатить и денежную компенсацию, то в случае с неправомерным увольнением и последующим восстановлением должны соблюдаться те же требования. Без этого снижается «эффективность механизма защиты права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой зарплаты», что, в свою очередь, «приводит к умалению достоинства личности и необоснованно ограничивает право работника на эффективную судебную защиту»,— отметил КС.

Изменения, которые Минтруд планирует внести в ТК, в первую очередь коснутся двух типов дел. Первый — оспаривание увольнения в связи с сокращением штата, это один из самых распространенных трудовых споров, которые рассматривают российские суды (в год так увольняют свыше 50 тыс. человек, или 1–2% выбывших работников). При этом, с учетом того, что Верховный суд недавно подтвердил право работника оспаривать увольнение без учета срока давности, суммы процентов, которые истцы смогут взыскать с работодателя, могут оказаться значительными (подробнее см. “Ъ” от 29 марта). Второй тип споров — оспаривание увольнений по соглашению сторон, которое с этого года стало все чаще встречаться в практике российских судов. В этом случае истцы смогут требовать проценты в дополнение к денежной компенсации за вынужденный прогул (подробнее см. «Ъ-Онлайн»).

Анастасия Мануйлова