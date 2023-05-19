Volkswagen продал российские активы «Авилону»

Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов локальному инвестору «Авилону». В рамках сделки был продан завод в Калуге.

«Новый владелец приобретет все доли в российских дочерних компаниях. Сделка одобрена российскими государственными органами. Сделка включает производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками»,— сообщается на сайте компании.

Как ранее сообщал «Интерфакс», власти разрешили «Авилону» приобрести российские активы концерна по цене до €125 млн. Одобрена была покупка российского представительства Volkswagen — ООО «Фольксваген Груп Рус», подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование».

Volkswagen года приостановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде в марте 2022. Через год Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы концерна в России по иску ГАЗа, который требовал взыскать с более 15,5 млрд руб. Потом суд снял ограничения с активов.

Подробнее об иске — в публикации «Ъ» «Volkswagen вырулил из-под ареста».

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