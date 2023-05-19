Австралия ввела санкции против Орешкина, «Полюса», «Роснефти», «Северстали» и «Уралсиба»

Австралия добавила в российский санкционный список (.xlsx) 21 организацию и троих граждан РФ. Под ограничения с 18 мая, среди прочих, попали помощник президента России Максим Орешкин, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, ПАО «Полюс», ПАО «Северсталь», ПАО «НК Роснефть», банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк, а также Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Вместе с тем кабмин Австралии намерен ввести запрет на экспорт автомобилей и запчастей в Россию.

«Мера нацелена на секторы, имеющие экономическое и стратегическое значение для России, в том числе финансовый, энергетический, оборонный и металлургический. России нельзя позволять посягать на суверенитет и территориальную целостность другой страны»,— прокомментировала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг (цитата — пресс-служба министерства иностранных дел и торговли Австралии).

Сегодня, 19 мая, очередные санкции против России ввели власти Великобритании. О новых антироссийских мерах страны заявляют на фоне саммита G7 в Хиросиме – в совместном заявлении «семерки» сказано, что новые санкции связаны с необходимостью «повысить издержки» для стран, которые поддерживают РФ.

О том, как страны G7 готовятся к новой экономической войне против России и Китая — в материале «Ъ» «Санкции переплывут океан».

Григорий Лейба