Великобритания ввела санкции против связанных с «Росатомом» компаний, «Дома.РФ», «Северстали» и Тинькофф-банка

Великобритания ввела новые санкции в отношении России. В списки попали 86 физических и юридических лиц. Кроме того, как сообщили в МИД Великобритании, российские активы будут заморожены, пока Россия «не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб».
Как подчеркивается в пресс-релизе правительства, новые санкции обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России.
Под санкции Великобритании попали:
- Девять связанных с «Росатомом» компаний, которые производят передовые материалы и технологии, в том числе «Юматекс» (крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ, среди прочего занимается лазерными технологиями).
- «Северсталь», АФК «Система», «Полюс», Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»), «Русская медная компания». По мнению британского правительства, эти компании «продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение» для ведения боевых действий России на Украине.
- Пять финансовых организаций: «Дом.РФ», Металлинвестбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов и Тинькофф-банк.
- Брянский машиностроительный завод, компания «Мотовилихинские заводы».
- Шесть крупных транспортных компаний, связанных с Россией, в том числе Sun Ship Management; «Совфрахт», «Атомфлот», FESCO.
- Основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин и глава Запорожской АЭС Олег Романенко, 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти», глава ГУП «Государственный Зерновой оператор» Никита Бусела.
Новые санкции в преддверии саммита G7 также анонсировали США: в санкционные списки войдут около 300 компаний, судов и самолетов, также будут введены экспортные ограничения в отношении 70 компаний из России и третьих стран.