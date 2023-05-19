Великобритания ввела санкции против связанных с «Росатомом» компаний, «Дома.РФ», «Северстали» и Тинькофф-банка

Великобритания ввела новые санкции в отношении России. В списки попали 86 физических и юридических лиц. Кроме того, как сообщили в МИД Великобритании, российские активы будут заморожены, пока Россия «не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб».

Как подчеркивается в пресс-релизе правительства, новые санкции обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России.

Под санкции Великобритании попали:

Девять связанных с «Росатомом» компаний, которые производят передовые материалы и технологии, в том числе «Юматекс» (крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ, среди прочего занимается лазерными технологиями).

«Северсталь», АФК «Система», «Полюс», Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»), «Русская медная компания». По мнению британского правительства, эти компании «продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение» для ведения боевых действий России на Украине.

Пять финансовых организаций: «Дом.РФ», Металлинвестбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов и Тинькофф-банк.

Брянский машиностроительный завод, компания «Мотовилихинские заводы».

Шесть крупных транспортных компаний, связанных с Россией, в том числе Sun Ship Management; «Совфрахт», «Атомфлот», FESCO.

Основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин и глава Запорожской АЭС Олег Романенко, 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти», глава ГУП «Государственный Зерновой оператор» Никита Бусела.

Новые санкции в преддверии саммита G7 также анонсировали США: в санкционные списки войдут около 300 компаний, судов и самолетов, также будут введены экспортные ограничения в отношении 70 компаний из России и третьих стран.

Анастасия Ларина