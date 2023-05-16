Заокеанские заправляют

США, обладающие крупнейшим стратегическим резервом нефти в мире, летом вернутся к пополнению запасов, после того как в результате интервенций в 2022 году они опустились до минимального уровня с 1983 года. Минэнерго США объявило тендер о закупке 3 млн баррелей в августе, позднее объемы могут возрасти. Ряд экспертов считают, что в условиях относительно низких цен решение США ожидаемо, однако есть вероятность локального дефицита нефти на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregory Bull / AP Фото: Gregory Bull / AP

Минэнерго США объявило тендер на 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR). Заявки объемом не менее 300 тыс. баррелей принимаются до 16 июня, поставка планируется в августе в хранилище Big Hill в Техасе. Предыдущий такой тендер был объявлен в декабре 2022 года, но затем был отменен, поскольку чиновников не устроили предложенные поставщиками цены.

США в 2022 году использовали продажи из стратегического резерва для снижения цен на бензин, которые выросли в прошлом году вслед за нефтяными котировками на фоне боевых действий на Украине. Масштаб интервенций оказался беспрецедентным — 180 млн баррелей (1 млн баррелей в сутки), что сократило объем SPR на треть. В сообщении Минэнерго США говорится, что решение о пополнении запасов продолжает «стратегию президента (Джо Байдена.— “Ъ”) после исторических продаж из SPR, призванных решить серьезные проблемы с поставками в мире, вызванные войной Путина на Украине».

В 2021 году США прибегали к продажам нефти из SPR в ответ на недовольство тем, как страны ОПЕК+ наращивают добычу. До этого США использовали резервы в 2011 году во время войны в Ливии, в 2003 году во время вторжения в Ирак и в 1991 году в ходе войны в Персидском заливе (см. “Ъ” от 23 ноября 2021 года).

В этом году власти США собираются закупать нефть в резерв по более низкой цене, чем продавали ее в 2022 году (средняя цена в ходе интервенций составила $95 за баррель). При этом Минэнерго США хочет закупить большие объемы во второй половине 2023 года.

Тем не менее неясно, будет ли у Минэнерго такая возможность, поскольку из-за решения ОПЕК+ сократить добычу во втором полугодии 2023 года на рынке может возникнуть дефицит. С другой стороны, многие финансовые инвесторы ожидают падения котировок нефти из-за возможной рецессии в США. Активные закупки в SPR в таком случае могут сдержать потенциальное снижение цен.

Запасы нефти в SPR на 5 мая 2023 года составили 362 млн баррелей, что является самым низким показателем за последние 40 лет, напоминает старший эксперт Института энергетики и финансов Андрей Сторожев. Он полагает, что закупка сырья для пополнения стратегических резервов была вполне ожидаемой в условиях снижения цен в последние месяцы. В это же время скромные 3 млн баррелей не окажут серьезного влияния ни на цены, ни на поведение других игроков, рассуждает эксперт. Он предполагает, что восполнение высвобожденных объемов будет происходить постепенно, что позволит избежать резких скачков цен на нефть и нефтепродукты, а сохраняющаяся неопределенность относительно возможной рецессии и сокращения спроса продолжит оказывать давление на цены.

Сейчас на рынке существует хрупкий баланс между спросом и предложением, который легко может быть нарушен, считает партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept Олег Жирнов. Примером этому служит высокая волатильность нефтяных цен в начале 2023 года. Эксперт не исключает, что пополнение SPR может вызвать локальный дефицит на рынке, который с высокой вероятностью вызовет рост цен.

Дмитрий Козлов