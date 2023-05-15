АЛРОСА меняет гендиректора

Гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов покидает свой пост, а вместо него компанию возглавит Павел Маринычев, действующий руководитель «дочки» АЛРОСА «Алмазы Анабара». Новое место работы господина Иванова неизвестно, но в компании заявляют, что он продолжит работу в ее набсовете.

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Наблюдательный совет АЛРОСА в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Павла Маринычева на должность гендиректора-предправления компании. Действующий руководитель Сергей Иванов покидает свой пост, говорится в заявлении АЛРОСА.

АЛРОСА — мировой лидер по объемам добычи и разведанных запасов алмазов. Группа занимает 27% мирового и около 90% российского рынка алмазодобычи. Основные добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. В свободном обращении находится 34% акций, на долю РФ, Якутии и ее муниципальных образований приходится 66%. После начала конфликта на Украине АЛРОСА не раскрывает данные о продажах и финансовые показатели.

Павел Маринычев с 2016 года возглавлял «Алмазы Анабара», на которые приходится до 15% добычи алмазов всей группы. Ранее он занимал должность первого вице-премьера Якутии, на которой более шести лет курировал вопросы геологии, недропользования, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства.

Выбор Павла Маринычева объясняется несколькими факторами. «Его назначение позволит компании продолжить развиваться в соответствии с актуальной стратегией группы, не останавливаться в реализации принятых планов и избежать рисков переходного этапа при смене руководства»,— отмечает Сергей Иванов. В заявлении компании говорится, что «Алмазы Анабара» перевыполнила производственный план на 2022 год. По итогам 2022 года объем добычи всей АЛРОСА вырос на 10%, до 35,6 млн карат.

Сергей Иванов после отставки продолжит работу в набсовете АЛРОСА и будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании.

Он возглавлял компанию с 2017 года. За это время, как сказано в заявлении АЛРОСА, объем дивидендов, налоговых и прочих отчислений государству составил 653,4 млрд руб., объем инвестиционной программы — 161,2 млрд руб. Чистый долг компании сокращен со 112 млрд руб. на начало 2017 года до близких к нулю значений на сегодняшний день.

Евгений Зайнуллин