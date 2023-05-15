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Коммерсантъ FM
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Газированный гнев

ЕС избежал рецессии и теперь усилит попытки экономического сдерживания России и Китая

Еврокомиссия (ЕК) повысила прогнозы экономики Евросоюза на ближайшие годы — рецессии, в том числе из-за снизившихся цен на нефть и газ, в ней не произошло, а к 2024 году рост ускорится до потенциально возможного — 1,7%. Теперь власти ЕС намерены сосредоточиться на устойчивости этого роста. В это понятие в том числе включается ускоренный энергопереход для снижения зависимости энергетики от ископаемого топлива, пересмотр условий торговли с Китаем — его в ЕС видят самой быстрорастущей развивающейся экономикой в 2023–2024 гг.— и ужесточение контроля исполнения уже введенных санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине. Оценки динамики экономики РФ ЕК также повысила — до 0,9% падения в 2023 году и роста в 3,2% в 2024-м по мере адаптации к санкциям. И сам ЕС, и страны G7 теперь намерены сосредоточиться на усложнении этой адаптации и снижении этих цифр для РФ.

Снижение цен на энергоресурсы в ЕС дает главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен новые возможности гнуть свою линию в делах международных

Снижение цен на энергоресурсы в ЕС дает главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен новые возможности гнуть свою линию в делах международных

Фото: Virginia Mayo / AP

Снижение цен на энергоресурсы в ЕС дает главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен новые возможности гнуть свою линию в делах международных

Фото: Virginia Mayo / AP

Весенний макропрогноз Еврокомиссии (ЕК) по сравнению с зимним заметно улучшен для стран Европы, но не для остального мира. Опасения рецессии в ЕС не оправдались — его экономика росла как в четвертом квартале 2022 года, так и в первом квартале 2023-го при поддержке снижавшихся цен на энергоносители, восстановления логистики, роста деловой уверенности и сильного рынка труда — безработица в ЕС в марте была на историческом минимуме в 6% и останется такой в обозримом будущем, считают экономисты. Прогноз роста ВВП ЕС повышен на 0,2 процентного пункта (п. п.), до 1% на этот год — и на 0,1 п. п., до 1,7%, на 2024-й, что позволяет экономике союза к концу прогнозного периода расти на уровне потенциала.

Пересмотр для зоны евро аналогичен — ее ВВП вырастет на 1,1% и 1,6% соответственно. Ожидания по инфляции также повышены — до 5,8% в 2023 и 2,8% в 2024 году (на 0,2% и 0,3% соответственно),— хотя за счет резкого замедления роста цен на энергию в первом квартале 2023 года инфляция снижалась. Дело в устойчивости базовой инфляции (без учета энергии и продуктов питания, в марте она достигла исторического максимума в 7,6%) — впрочем, ЕК ожидает, что и она снизится в ближайшем будущем.

Основная причина улучшения экономических прогнозов — снижение цен на энергию, признают в ЕК.

«Европейская экономика сумела сдержать негативное влияние агрессии России против Украины, пережив энергокризис благодаря диверсификации поставок и значительному снижению потребления газа. Заметно более низкие цены на энергоносители снижают производственные затраты компаний. У потребителей также понизились счета за электроэнергию, хотя частное потребление продолжит оставаться низким, поскольку рост зарплат отстает от инфляции»,— указывают аналитики комиссии. Они убеждены, что дальнейшая диверсификация поставок и увеличение производства энергии возобновляемыми источниками уменьшит зависимость ЕС от ископаемого топлива (в том числе газа) и снизит риск новых ценовых шоков. Это позволит реальным доходам домохозяйств вернуться к росту в 2024 году, а властям — снизить их субсидирование.

К этому же времени смягчение денежно-кредитной политики вернет, как предполагается, инвестиции к заметному росту в 2,1%. В результате дефицит бюджета ЕС должен уменьшиться с 3,4% ВВП в 2022 году до 3,1% в 2023 году и 2,4% в 2024-м.

Впрочем, баланс рисков прогноза все еще смещен в сторону негатива, отмечают авторы. Основным внутренним риском остается высокая базовая инфляция, а внешними — вероятный дефолт США и ужесточение украинского конфликта.

Оценки динамики глобальной экономики «вне ЕС» не изменились в сравнении с зимой — ее рост замедлится с 3,2% в 2022 году до 3,1% в 2023 году и повысится до 3,2% в 2024-м. Самой быстрорастущей страной развивающегося мира будет Китай — его ВВП увеличится на 5,5% в этом и на 4,7% в 2024 году (прежний прогноз — 4,5% и 4,7% соответственно). Хотя в ЕС пока не приняли решение о введении ограничений в отношении компаний Китая, которые подозревают в обходе санкций против РФ, в июне ЕК представит стратегию экономической безопасности ЕС, которая будет направлена на ограничение экономического влияния Китая на страны сообщества, сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь, в частности, пойдет о новых подходах к регулированию взаимных инвестиций.

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Прогноз ЕК по России тоже улучшен — хотя и остается хуже консенсуса. В 2023 году прогнозисты комиссии ждут сжатия ее экономики на 0,9% (3,2% ранее). Авторы оценок предполагают снижение потребительских расходов на 0,5% при росте госрасходов на 2,6% и сжатии капвложений бизнеса на 1,2%. В 2024 году российский ВВП вырастет на 1,3% по мере адаптации экономики к санкциям. В Минэкономики сообщили, что считают улучшение прогноза ЕК «признанием эффективности работы правительства РФ по преодолению последствий санкционного давления».

В комиссии же заключают, что основные риски для РФ — это новая волна мобилизации, которая усилит давление на рынок труда, и более жесткий надзор за соблюдением санкций.

О последнем в очередной раз заявила госпожа фон дер Ляйен, подтвердив, что новый, 11-й пакет санкций ЕС в отношении РФ сосредоточен на ограничении транзита товаров двойного назначения в третьи страны через Россию и их экспорта в некоторые страны (прежде всего Казахстан, Белоруссию, Армению, Грузию, Узбекистан, Киргизию и Турцию). Первым 15 мая же на это отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции». Впрочем, в Институте международных финансов (IIF) сомневаются в возможности эффективных экспортных ограничений на практике. Единственным возможным способом уменьшить импорт в Россию западных товаров и технологий является дальнейшее ужесточение потолка цен на энергетические товары, что должно снизить приток валюты в страну. Вопрос, насколько страны G7 смогут реализовать это на практике, остается открытым, отмечают в IIF — отметим, ни неудачи, ни успехи Европы в 2022–2023 годах в большинстве экономических вопросов аналитиками прямо не предсказывались.

Артем Чугунов

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