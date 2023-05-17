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Инвесторы подсели на протеин

Топ-менеджер «Черноголовки» купил поставщика спортивного питания

Структура главы совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова расширяет портфель активов в сегменте продуктов для здорового образа жизни. В ее портфель вошел поставщик спортивного питания «Прайм-Крафт», входящий в пятерку игроков рынка по выручке. Конкуренция в отрасли высока, но удорожание импорта дает возможность местным брендам увеличить долю.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Компания «Принцип ЗОЖ», которую возглавляет председатель совета директоров ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов, стала владельцем производителя спортивного питания «Прайм-Крафт». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 апреля. Господин Четвергов во вторник комментарий не предоставил. В «Прайм-Крафт» “Ъ” не ответили.

«Прайм-Крафт» разрабатывает и производит спортивное питание под основным брендом Prime Kraft на мощностях в Ленинградской области с 2015 года. Ассортимент включает протеиновые батончики, печенье, арахисовую пасту, чипсы под марками Wowbar и Primebar, витамины, добавки и т. д. Продукция есть в сети «Рив Гош», интернет-магазине «Золотое яблоко», на Ozon, Wildberries. В 2022 году выручка «Прайм-Крафт» выросла почти вдвое, до 618,42 млн руб. год к году. До сделки с «Принцип ЗОЖ» компанией владели Серафима Максимова и Ольга Нестерова.

Среди других активов «Принцип ЗОЖ» — компания «Ботаника», выпускающая растительные продукты под брендом \Eggan, производитель косметики и бытовой химии под маркой Naturalistykа, поставщик БАД и витаминно-минеральных комплексов Plantago. ГК «Черноголовка» выпускает напитки, снеки, сладости Fantola, «Байкал», Bon Giorno, Fry’s, «Савинов». Выручка группы в 2021 году — 13,7 млрд руб.

По оценкам Fitness Data на основе бухгалтерской отчетности, «Прайм-Крафт» по итогам 2022 года вошел в пятерку российских производителей спортивного питания. Как отмечают аналитики, выручка 20 крупнейших игроков отрасли в среднем росла на 28% в прошлом году и показывала двузначные темпы в предыдущие периоды.

Председатель Национальной ассоциации индустрии спортивного питания Юлия Кузьмина говорит, что в отличие от других отраслей на рынке спортивного питания уход иностранных брендов в 2022 году не сказался. Импорт специализированных продуктов для питания спортсменов был ограничен еще в 2014 году в рамках продуктового эмбарго, отмечает она.

По словам эксперта, спрос на спортивное питание в последние годы сокращается во многих странах, в том числе в России, в связи с общим снижением популярности бодибилдинга, и рынок трансформируется в сторону БАД и продуктов для здорового образа жизни. Конкуренция среди российских производителей уже высока, а рост бизнеса сдерживает зависимость от импортного сырья, говорит госпожа Кузьмина. Кроме того, продукты в сегменте питания для спортсменов выпускают новые игроки. Так, «Дымов» запустил производство линейки протеиновых батончиков с мясом и ягодами Proteo.

Центр макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка оценивает число потребителей биодобавок в виде спортивного питания в России в 1,5 млн человек, а объем рынка такой продукции — в 9 тыс. тонн в год. Аналитики видят потенциал роста рынка за счет увеличения спроса на продукты категории ЗОЖ, а также замещения импорта сырья и продукции из Китая, США и ЕС. К 2028 году продажи спортивного питания в России могут вырасти до 12–12,5 тыс. тонн в год стоимостью 25 млрд руб., подсчитали в центре Россельхозбанка.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что интерес к ЗОЖ у потребителей сохраняется, а удорожание импорта из-за роста валютных курсов и стоимости логистики может стимулировать покупателей искать более доступные марки. Это дает возможности увеличения доли местных производителей, указывает он. Кроме того, продолжает эксперт, широкая дистрибуция «Черноголовки» может позволить расширить представленность бренда в федеральных сетях, где уже есть отдельные корнеры здорового питания.

Анатолий Костырев

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