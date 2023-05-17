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Главу новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» уволили из-за утраты доверия

Гендиректор Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен приказом руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. В качестве основания для увольнения ученого в приказе, датированном 16 мая, указаны «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов» и «утрата доверия», сообщили источники «Ъ». в «Веторе» велась разработка вакцины против новой коронавирусной инфекции, лихорадки Эбола, тест-системы для диагностики ВИЧ.

Связаться с Ринатом Максютовым не удалось. Никита Каньшин, помощник гендиректора по связям с общественностью «Вектора», заявил «Ъ», что комментировать кадровые перестановки может только Роспотребнадзор, а центр «будет исполнять взятые обязательства по изучению опасных вирусов, разработке профилактических и диагностических препаратов».

Ринат Максютов в 2003 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «биология». В ГНЦ «Вектор» он пришел в 2001 году на должность старшего лаборанта. Затем работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов. В августе 2016 года ученый занял пост заместителя гендиректора по научной работе «Вектора», в сентябре того же года он возглавил ГНЦ. Ринат Максютов — доктор биологических наук, автор и соавтор более чем 70 научных работ.

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году и находится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Центр — один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.

Константин Воронов, Новосибирск

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