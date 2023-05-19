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Коммерсантъ FM
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обновлено 17:48

США ввели санкции против «Полюса», Polymetal и СВР

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийского санкционного списка. Под ограничения, в частности, попали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, вице-премьер России Виктория Абрамченко, помощник президента России Игорь Левитин, глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также санкции введены против Службы внешней разведки (СВР) России, золотодобытчика «Полюс» (и ряда ее дочерних структур) и горнорудной компании Polymetal.

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Кроме того, новые санкции США коснулись 30 российских компаний-импортеров и производителей электроники и полупроводников.

В список попавших под санкции организаций попали Санкт-Петербургский горный университет, Российский госуниверситет нефти и газа им. Губкина.

Также правительство США обязало сограждан уведомлять о владении любой собственностью, доли в которой имеют Минфин, ЦБ и ФНБ РФ.

Новость дополняется.

Александр Кислов

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