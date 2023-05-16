ДОВСЕ тяжкие

Государственная дума во вторник денонсировала ДОВСЕ — подписанный в начале 1990-х договор, ограничивавший численность военной техники в Европе по пяти категориям (танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты). По мнению депутатов, выход из этого соглашения отвечает интересам обеспечения нацбезопасности РФ. В российском МИДе денонсацию ДОВСЕ назвали «историческим моментом», выразив надежду на то, что на Западе «сделают выводы». В Совбезе РФ же отметили, что теперь Россия может размещать оружие там, где захочет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил депутатов, что «коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил депутатов, что «коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума приняла закон о выходе России из ДОВСЕ. На рассмотрение парламентариев его 10 мая внес президент РФ Владимир Путин. Своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ глава государства тогда назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который во вторник и выступил перед депутатами.

По словам дипломата, «коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ». «Рассчитываю, что на Западе в стане наших противников все эти сигналы будут приняты очень серьезно во внимание. Это момент исторический, они (страны Запада.— “Ъ”) должны делать выводы»,— отметил он. При этом замминистра подчеркнул, что Россия более не заинтересована в обсуждении тематики ДОВСЕ с остающимися в нем западными странами. «Эта глава закончена, страница перевернута, возврата к этому документу для России больше не будет,— заявил господин Рябков.— Здесь нет предмета для каких-то консультаций, это надо было делать раньше, 15 лет держалась дверь открытой с момента приостановления (Россией.— “Ъ”) договора в 2007 году».

Напомним, Россия в 2007 году приостановила свое участие в ДОВСЕ, в качестве условия возвращения к его выполнению потребовав от государств—членов НАТО ратифицировать его обновленный вариант, а от стран Балтии — подписать и ратифицировать его. Однако те на такой шаг не пошли, выдвинув Москве встречные условия. Договориться не удалось (подробнее об истории договора см. “Ъ” от 11 мая).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник сказал, что депутаты приняли решение денонсировать ДОВСЕ, «руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В пояснительной записке к принятому Госдумой законопроекту констатировалось, что договор, устанавливавший равновесие сил государств—участников двух военно-политических союзов — Организации Варшавского договора и НАТО — на пониженных уровнях и ограничивавший возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии соприкосновения, «во многом устарел и утратил связь с действительностью». «За прошедшее с 2007 года время ситуация в Европе в области обычных вооружений заметно ухудшилась. США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями»,— говорится также в записке.

Совет федерации, как ожидается, рассмотрит законопроект о денонсации ДОВСЕ в начале следующей недели. После этого Россия направит другим государствам—участникам договора уведомление о завершении национальных процедур выхода из соглашения. Не позднее чем через три недели после этого будет созвана специальная конференция, на которой у России будет еще одна возможность публично изложить свою позицию. По информации “Ъ”, это мероприятие, вероятнее всего, состоится в Вене (возможно, в гибридном формате).

По словам Сергея Рябкова, для полного завершения выхода России из ДОВСЕ в соответствии с его положениями потребуется около шести месяцев.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале денонсацию ДОВСЕ Госдумой, написал: «туда ему и дорога». «Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007-м. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы,— отметил он и добавил: — И конечно, будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения».

Как уже писал “Ъ”, с 2007 года западные страны неоднократно призывали Россию вернуться к выполнению ДОВСЕ — в последний раз в январе—феврале 2022 года в письменных ответах США и НАТО на требования России о предоставлении ей гарантий безопасности. Но договориться сторонам не удалось. Каких-то громких заявлений от западных официальных лиц по поводу окончательного выхода России из ДОВСЕ пока не было. Сергей Рябков, однако, в ходе своего выступления в Госдуме отметил, что на Западе на последние новости из Москвы отреагировали «не без элемента тревоги». «Мы, конечно, понимаем, что это (выход России из договора.— “Ъ”) не добавляет чувства безопасности на Западе»,— констатировал он.

При этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник написал в своем Telegram-канале, что выход России из ДОВСЕ «не исключает возможности создания в Европе нового режима контроля над обычными вооружениями, соответствующего современным реалиям и потребностям». «Однако пока эта задача не стоит на повестке дня»,— уточнил он.

Елена Черненко