Канада ввела санкции против Кравцова, Москальковой, Титова, Генпрокуратуры и Минпросвещения РФ

Канада обновила антироссийские санкционные списки. 18 мая перечень пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц. Среди прочих, в списки внесли Генеральную прокуратуру РФ, Минпросвещения РФ (вместе с главой ведомства Сергеем Кравцовым), Общероссийский народный фронт (ОНФ), а также уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и ряд депутатов Государственной думы.

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В числе юрлиц, пополнивших список, оказались: общественная организация «Деловая Россия» (ее руководитель Алексей Репик тоже попал в списки), а также корпорация «Комета», НПО «Радиосвязь» и еще ряд компаний, связанных с высокотехнологичным и оборонным производством.

«Эти лица (физические и юридические.—"Ъ") связаны с российскими компаниями, которые поставляют военные технологии и ноу-хау для российских вооруженных сил, а также с представителями кремлевской элиты… Также Канада учла лица, причастные к продолжающимся со стороны России нарушениям прав человека»,— указано в релизе канадского министерства иностранных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 18 мая, свои санкционные списки пополнили Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты. Новые антироссийские меры предпринимаются на фоне саммита G7 в Хиросиме, до этого страны «семерки» указывали, что ограничения связаны с необходимостью «нарастить издержки» для стран, которые поддерживают Россию.

Подробнее о том, как страны G7 готовятся к новой экономической войне против России и Китая,— в материале «Ъ» «Санкции переплывут океан».