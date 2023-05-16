Пассажиров просят сохранять спокойствие

Несмотря на западные санкции, безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений. По числу авиапроисшествий — 35 случаев — показатели 2022 года находятся на среднем уровне за последние пять лет. В 13 авиакатастрофах в 2022 году погибли 24 человека, все случаи произошли в малой региональной авиации, вертолетных и деловых перевозках. Эксперты отмечают, что позитивные данные на коротком отрезке времени могут быть случайностью и «не должны быть поводом для самоуспокоения», а авиабезопасность в РФ все еще отстает от мирового уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году в России произошло 34 авиапроисшествия, в том числе 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека, следует из отчета МАК о безопасности полетов, с которым ознакомился “Ъ”. Наиболее репрезентативный показатель, число авиапроисшествий на 1 млн вылетов, в пассажирских коммерческих перевозках в СНГ в 2022 году оказался на самом низком уровне за последние пять лет — 1,2. Собеседник “Ъ” в Минтрансе уточнил, что в 2021 году этот показатель для РФ составлял около 1,6. Данных по 2022 году пока нет. По данным IATA, средний по миру коэффициент для 300 крупнейших международных авиакомпаний, на чью долю приходится более 80% глобальных авиаперевозок, в 2022 году составил 1,21 (за пять лет в среднем — 1,26). В Минтрансе, Росавиации и крупнейших авиакомпаниях на запросы “Ъ” не ответили.

В 2022 году российская авиаотрасль столкнулась с санкциями, которые запрещают ей обслуживать иностранные самолеты и получать для них комплектующие. Несмотря на это, пассажирооборот российских авиакомпаний в 2022 году снизился всего чуть более чем на 6% относительно 2021 года. При этом не произошло ни одной авиакатастрофы на самолетах взлетной массой более 5,7 тонны. Было два авиапроисшествия без жертв: при выполнении регулярного пассажирского рейса Ан-24Б «Ангары» в Иркутской области и при выполнении грузовой перевозки (Ту-204 «Авиастар-Ту» в Китае). В 2021 году, для сравнения, произошло три катастрофы с самолетами взлетной массой более 5,7 тонны, в которых погибли 38 человек.

Всего, с учетом авиации общего назначения (АОН), в России в 2022 году произошло 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека.

В целом по СНГ число погибших снизилось более чем в три раза, до 28 человек, «это лучший показатель за всю историю отечественной (СССР-СНГ) гражданской авиации», говорится в отчете МАК. В 2021 году в России произошло 30 происшествий, в том числе 18 катастроф, в которых погибли 70 человек. «В 2022 году относительный показатель безопасности по авиационным катастрофам лучший за пятилетний период»,— указано в отчете.

По предварительной оценке, которая приводится в выводах МАК, в 2022 году 85% всех авиационных происшествий было обусловлено «человеческим фактором», этот показатель за год вырос на 10 процентных пунктов. При этом половина происшествий пришлась на авиацию общего назначения. МАК рекомендовал авиавластям 11 стран в числе прочего провести анализ подготовки летного и диспетчерского состава «на предмет его соответствия современным знаниям в области психологии».

В том числе МАК советует оценить достаточность используемых методик для выявления личностных особенностей пилотов, «касающихся способов эмоционального реагирования и поведения в нештатных ситуациях». Кроме того, МАК предлагает рассмотреть целесообразность введения должности психолога авиакомпании как обязательной. Большой блок рекомендаций касается орнитологической безопасности на аэродромах, в том числе ликвидации свалок и организации приаэродромных территорий.

Сравнительно позитивный результат 2022 года может быть случайностью, отмечает президент международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников. Он подчеркивает, что рост влияния человеческого фактора остается большой проблемой и требует серьезной комплексной проработки.

При трактовке статистических данных следует «воздерживаться от самоуспокоения», соглашается исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев: «На основании короткого периода наблюдения выявить тенденцию невозможно, для корректной оценки стоит ориентироваться на сравнительные показатели на ведущих авирынках». Согласно отчету IATA, всего в 2022 году в результате пяти катастроф на коммерческих авиарейсах погибли 158 человек: в 2021 году — 121 человек, а средний уровень за пять лет — 231 человек.

Айгуль Абдуллина